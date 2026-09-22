Servicios veterinarios gratuitos en CABA del martes 22 al jueves 24 de septiembre: qué mascotas atenderán, requisitos y dónde estarán las postas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleva adelante un programa de postas veterinarias que tienen como objetivo preservar el buen estado de salud de la población animal.
En este marco, este martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de septiembre se abrirán las postas en 2 barrios porteños y sus dueños podrán llevarlos sin turno previo.
Qué mascotas atenderán
Las mascotas que se atenderán en las postas será perros, gatos y aves.
Qué servicios veterinarios brindarán
Vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses.
Desparasitación en cachorros a partir del mes y en animales adultos.
Tratamiento de sarna.
Detección de zoonosis.
Estudio de psitacosis en aves.
Dónde estarán las postas
Martes 22 de septiembre:
Lugar: Complejo Soldati
Dirección: Corrales 3491.
Barrio: Villa Soldati, CABA.
Miércoles 23 de septiembre.
Lugar: CeSac 18.
Dirección: Corvalán y Manuela Gandarillas.
Barrio: Villa Lugano, CABA.
Jueves 24 de septiembre
Dirección: Enrique Santos Discepolo 1900.
Barrio: Balvanera, Comuna 3, CABA.
El horario de atención de estas postas es de 9:00 horas a 12:00 horas por orden de llegada. Desde las postas, recomiendan acudir temprano para mejorar organización y atención.
Cuáles son los requisitos
Los perros deben asistir con collar o pretal, correa y bozal.
Los gatos deben asistir en transportadora, bolso o mochila.
Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable.
Cabe destacar que las actividades se suspenderán por lluvia, por lo que se recomienda estar atentos a la información del Servicio Meteorológico Nacional.