El border collie es considerado uno de los perros más inteligentes y activos, pero sus características también pueden convertirse en un desafío para determinadas familias.

Según explicó el veterinario Adrián Conde, la convivencia con niños puede generar situaciones de estrés en esta raza cuando no se cubren adecuadamente sus necesidades.

El especialista puso el foco en el alto nivel de energía y sensibilidad de estos perros y advirtió que no todas las familias cuentan con las condiciones necesarias para garantizarles el bienestar que necesitan.

Border collie y niños: por qué el veterinario desaconseja esta convivencia

El border collie es reconocido históricamente como un perro de trabajo y pastoreo, por lo que necesita mantenerse activo tanto física como mentalmente.

De acuerdo con Conde, esta característica puede generar dificultades en una casa con niños pequeños.

Los movimientos constantes, los gritos y el ritmo propio de los más chicos pueden resultar estimulantes o estresantes para los perros de esta raza.

Esto no significa que todos los border collie tengan problemas con los niños, sino que se trata de una raza que requiere tiempo, actividad y educación para desarrollar una convivencia equilibrada.

La característica del border collie que más preocupa

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Uno de los principales aspectos que deben considerar los futuros dueños es su enorme necesidad de actividad.

Estos perros necesitan ejercicio diario y también estímulos que les permitan utilizar su inteligencia. Una rutina insuficiente puede favorecer la aparición de comportamientos no deseados, como ansiedad, destrucción de objetos o conductas compulsivas.

Por eso, antes de tener un border collie, es fundamental analizar si la familia puede ofrecerle el tiempo y la dedicación necesarios.

¿El border collie es malo para las familias con niños?

No. La advertencia del veterinario no implica que un border collie sea incompatible con todos los hogares donde haya niños.

La convivencia depende de múltiples factores, entre ellos el temperamento individual del perro, su socialización, su educación y la supervisión de los adultos.

Los especialistas suelen recomendar que los niños pequeños nunca queden solos con un perro, independientemente de la raza, y que aprendan a respetar los espacios y límites del animal.

Qué tener en cuenta antes de adoptar un border collie

Antes de llevar uno de estos perros a casa, es importante evaluar si la familia puede cubrir sus necesidades de ejercicio, estimulación mental, entrenamiento y descanso.

También resulta fundamental conocer el carácter del perro y trabajar desde temprana edad en su socialización.

El border collie puede ser un excelente compañero para una familia que tenga tiempo y experiencia para acompañar sus necesidades. Sin embargo, para las familias que no pueden mantener a las mascotas o dedicarles tiempo, puede no ser la alternativa más conveniente.