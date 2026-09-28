Los científicos han estudiado las relaciones de las personas con distintos animales (Fuente: Freepik).

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Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH), conformados por médicos, neurocientíficos, biólogos, químicos, estadísticos y psicólogos clínicos, han investigado durante los últimos años cómo las interacciones entre personas y animales pueden relacionarse con la salud.

Aunque se trata de un campo de investigación relativamente reciente y los resultados no son iguales en todos los estudios, algunas investigaciones encontraron que interactuar con animales puede disminuir los niveles de cortisol, una hormona vinculada al estrés, y reducir la presión arterial.

El trabajo de los NIH también analiza otros posibles efectos asociados con la convivencia o el contacto con mascotas, entre ellos una menor sensación de soledad, mayor percepción de apoyo social y mejoras en el estado de ánimo.

Los expertos en psicología coinciden: las personas que tienen una mascota suelen presentar menos cortisol y una mejor salud cardiovascular.

¿Tener una mascota puede reducir el cortisol y el estrés?

Uno de los efectos estudiados por los investigadores está relacionado con el cortisol, una hormona que se encuentra asociada con las respuestas del organismo frente al estrés.

De acuerdo con la información difundida por los NIH, la interacción con animales ha mostrado una relación con menores niveles de cortisol. Esto forma parte de una línea de investigación que buscar entender de qué manera el vínculo entre humanos y animales puede influir en el bienestar físico y emocional.

¿Las mascotas ayudan a bajar la presión arterial?

La presión arterial también aparece entre los aspectos de la salud que han sido estudiados en relación con la interacción con animales.

Según los NIH, algunos estudios han demostrado que el contacto con animales puede disminuir la presión arterial, además de reducir los niveles de cortisol. Estos hallazgos son parte de investigaciones que buscan determinar cuáles son los posibles beneficios de los diferentes tipos de animales y en qué circunstancias pueden presentarse.

La investigación no se limita solo a perros y gatos. Los científicos han estudiado las relaciones de las personas con otros animales, incluidos peces y cobayos.

¿Qué otros beneficios pueden tener las mascotas para las personas?

El posible efecto sobre el estrés y la presión arterial no es el único aspecto que investigan los especialistas. Los estudios financiados por los NIH también han analizado la relación entre los animales y cuestiones como la soledad, el apoyo social y el estado de ánimo.

Los animales pueden convertirse, además, en una fuente de compañía y apoyo. En determinados contextos, por ejemplo, los perros de terapia son llevados a hospitales o residencias con el objetivo de acompañar a personas y ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.

Los investigadores también han analizado cómo los animales pueden intervenir en determinadas experiencias durante la infancia. Algunos trabajos mencionados por los NIH encontraron cambios favorables en las habilidades sociales y el comportamiento de niños que participaron en actividades con animales.

¿Qué tipo de mascota puede aportar más beneficios?

No existe una mascota que sea beneficiosa de la misma manera para todas las personas. Los propios investigadores destacan que el posible beneficio puede depender del objetivo que se busque.

Por ejemplo, un perro puede incentivar la actividad física, debido a la necesidad de sacarlo a caminar varias veces el día. En cambio, observar peces puede generar una sensación de calma y ser una experiencia vinculada con la reducción del estrés.

Esto demuestra que la relación entre una persona y su mascota también es un elemento importante. Los investigadores buscan comprender cómo la calidad del vínculo y las experiencias que genera esa relación pueden estar asociadas con determinados beneficios para la salud.