En la Ciudad de Buenos Aires, la licencia de conducir puede quedar suspendida aunque esté vigente si el conductor pierde todos sus puntos. A través del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), acumular infracciones graves puede derivar en inhabilitaciones de hasta dos y cinco años, lo que representa una de las sanciones más severas del esquema actual. Cada conductor comienza con 20 puntos al obtener su licencia. Este puntaje se descuenta según las infracciones cometidas, lo que implica que una mala conducta reiterada puede dejarlo sin habilitación para manejar. Cuando se llega a cero puntos, se inicia un proceso administrativo que puede terminar en la suspensión del registro. Esta medida afecta especialmente a quienes reinciden en faltas graves o no corrigen su conducta vial. La situación más crítica ocurre en la tercera pérdida total de puntos. En ese caso, la licencia se suspende por dos años y el conductor debe iniciar nuevamente todo el trámite para volver a conducir. El SEPC evalúa de manera constante el comportamiento al volante. Cada infracción tiene un valor específico de descuento de puntos, lo que determina la gravedad de la falta. Si el conductor realiza el pago voluntario de ciertas infracciones, puede acceder a un curso de educación vial que permite recuperar parte del puntaje. Sin embargo, no todas las faltas habilitan esta opción. Las infracciones más graves descuentan una gran cantidad de puntos y no permiten recuperación, lo que acelera el camino hacia la suspensión de la licencia. El tiempo de inhabilitación depende de la cantidad de veces que se haya llegado a cero puntos: En todos los casos, se debe aprobar un curso de educación vial para volver a manejar. Las faltas más graves pueden dejar al conductor sin puntos rápidamente: Estas infracciones no permiten recuperar puntos, por lo que representan el mayor riesgo de suspensión inmediata o progresiva de la licencia.