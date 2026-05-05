La licencia de conducir es un documento clave para poder manejar en todo el país. Desde el Gobierno actualizaron la Ley Nacional de Tránsito, lo cual modificó las condiciones para tramitar el carnet. Dentro de los principales cambios se encuentran la digitalización total del certificado, los nuevos plazos de validez, la obligatoriedad de los controles médicos a partir de cierta edad, entre otros. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció nuevos períodos de vigencia definidos según la edad del conductor: Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Decreto 196/2025 es la obligación de presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, sin considerar la edad del conductor. A partir de los 70 años la renovación es anual, por lo que se deberá realizar el examen psicofísico con mayor frecuencia. En caso no aprobarlo, no se podrá renovar el trámite. El examen puede llevarse a cabo en centros médicos, tanto públicos como privados, que dispongan de profesionales habilitados ante la ANSV. Este mismo especialista será responsable de cargar los resultados en el sistema nacional, facilitando así la aprobación de la renovación de manera inmediata. El proceso puede llevarse a cabo de forma completamente digital a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina, sin requerir la presencia en el centro emisor. Los pasos a seguir para la renovación son los siguientes: