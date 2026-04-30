La reforma de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a través del Decreto 196/2025, introdujo cambios clave en el sistema de licencias de conducir en todo el país. A partir de ahora, la edad del conductor y los controles médicos pasan a ser determinantes para renovar el carnet, en un esquema más estricto que redefine los plazos y condiciones. Con la nueva normativa, la vigencia de la licencia varía según la edad del conductor, estableciendo mayores exigencias a medida que pasan los años. El objetivo, por su parte, es reforzar la seguridad vial mediante controles más frecuentes. Las reglas actuales son: En este último caso, el cambio es clave: quienes superen los 70 años deberán presentar todos los años un certificado de aptitud psicofísica para poder seguir conduciendo. Si no aprueban este control, no podrán renovar la licencia ni circular legalmente. De esta manera, no se establece una edad máxima para manejar, pero sí condiciones mucho más estrictas que pueden limitar la renovación si no se cumplen los requisitos médicos exigidos. Otro cambio clave es la obligatoriedad del examen psicofísico para todos los conductores, sin importar la edad. Este control debe realizarse en centros habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y su aprobación es indispensable para avanzar con el trámite. El estudio incluye evaluaciones médicas integrales, y el resultado es cargado directamente en el sistema oficial. En caso de no ser apto, el conductor queda inhabilitado para manejar hasta cumplir con las condiciones exigidas. Por otro lado, la licencia digital se convierte en el principal documento válido en todo el país. Para obtenerla, es necesario: Una vez completado el proceso, la licencia aparece automáticamente en el perfil del usuario. Según el decreto, “la Licencia Nacional de Conducir Digital tendrá plena validez legal en todo el territorio nacional”, reemplazando al formato físico, que pasa a ser opcional.