El Gobierno nacional ordenó dar de baja decenas de cinemómetros controladores de velocidad instalados en rutas de Chaco y Corrientes, luego de detectar problemas en su implementación y falta de operatividad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó intervención y resolvió la baja definitiva de los dispositivos.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las Disposiciones 7/2026 y 8/2026, que detallan la eliminación de 61 radares en la provincia de Chaco y 2 en Corrientes, todos previamente homologados y autorizados para controlar infracciones en rutas nacionales.

¿Dónde quedan los controles de velocidad eliminados por el Gobierno?

En Chaco, la disposición 7/2026 indica que se dieron de baja 61 cinemómetros fijos distribuidos en rutas nacionales como la RN16, RN95, RN11 y RN89. Entre las localidades afectadas se encuentran Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.

Algunos puntos específicos donde estaban instalados los dispositivos son:

  • RN16: Km 10, Km 14,3, Km 34, Km 55,1, Km 115, Km 116, Km 154
  • RN95: Km 1075,9, Km 1114,9, Km 1178
  • RN11: Km 1019,7
  • RN89: Km 175,9, Km 190, Km 211, Km 229,2

En Corrientes, la disposición 8/2026 ordenó la baja de dos cinemómetros móviles marca TRUCAM, modelo LTI 20/20, que operaban en la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 684 y 687, en el municipio de Santo Tomé.

¿Por qué los dieron de baja?

Según los relevamientos realizados por la ANSV, muchos de los dispositivos en Chaco ya no se encontraban operativos, pese a haber sido homologados en 2022. En Corrientes, el municipio de Santo Tomé solicitó la baja por “inconvenientes sobrevinientes en su implementación”, lo que llevó a que los equipos dejaran de utilizarse.

¿Qué medidas se tomaron?

La ANSV, como autoridad nacional en materia de seguridad vial, dispuso:

  • Registrar la baja en el Registro Nacional de Cinemómetros Móviles de Control de Velocidad.
  • Notificar a las provincias, municipios, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Defensorías del Pueblo.
  • Realizar seguimiento y control para garantizar el cumplimiento de la disposición.