Adiós a las multas: desde diciembre perderán vigencia y no deberán pagarse en estos casos. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Una de las multas de tránsito más frecuentes tiene que ver con la vigencia del seguro del auto, la cual debe estar al día obligatoriamente. Sin embargo, hubo casos en los que se anularon estas infracciones por decisión de la Justicia.

La multas económicas fueron de hasta $ 200.000 y, en algunos casos, muchos fueron inhabilitados para conducir por tres meses, pero apelaron la medida y las autoridades les dieron la razón .

Alerta conductores: detendrán a todas las personas que cometan esta infracción en la calle. Foto: Ministerio de Transporte PBA

Así fueron las multas de tránsito

Así lo decidió la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, en donde revocaron multas y suspensiones a conductores que no pudieron exhibir el comprobante del seguro a los agentes de la Dirección de Tránsito del Municipio de General Pueyrredón.

Por este motivo, les impusieron multas económicas que iban desde los $ 30.000 hasta los $ 200.000. Incluso, hubo inhabilitaciones para conducir por tres meses en casos más extremos.

Esto llevó a que las personas infraccionadas apelen para demostrar que, durante las inspecciones, las pólizas estaban vigentes, a pesar de que no pudieron mostrarlo porque no tenían la documentación virtual o estaba en otro teléfono.

¿Por qué se anularon las multas de tránsito?

Según el análisis judicial, no se trataba de faltas que justificaban una sanción económica debido a que tanto la Sala I como la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías coincidieron en estos motivos:

Las actas registraban “ausencia de seguro”, aunque en verdad se trataba de no llevar encima el comprobante en el instante de la inspección.

Los seguros exhibidos con posterioridad demostraban que la protección se encontraba vigente.

La conducta sancionada constituía una omisión meramente formal, que no comprometió la seguridad en la vía.

Existía una incongruencia entre el hecho ocurrido y la categoría de infracción imputada, lo cual infringía el principio de legalidad y tipicidad.

¿Qué decidió la Justicia con estos casos?

La Cámara decidió que dejará sin efecto una multa de más de $ 30.000 a un motociclista detenido en la intersección de Bolívar y Entre Ríos, a quien también lo habían suspendido por tres meses.

Por su parte, también se elimina la infracción de otro expediente, que tenía que abonar $ 200.000. Ambos tenían el seguro al día, a pesar de que no tenían los documentos.