Todos los conductores deberán tener la licencia de conducir al día para no recibir severas multas económicas. En ese sentido, el Gobierno ahora pedirá que una lista de personas realice nuevamente los exámenes prácticos.

Si bien el proceso de renovación se simplificó en muchos casos, es verdad que hay categorías que harán el trámite como si fuera la primera vez. Y es que las autoridades exigen este procedimiento para corroborar las condiciones de cada conductor.

Licencias de conducir: ¿quiénes deberán rendir el examen práctico otra vez?

Según las normativas nacionales y provinciales (como las de la Provincia de Buenos Aires, CABA y modificaciones vía decretos como el 196/2025), los siguientes grupos de conductores están obligados a aprobar nuevamente el examen práctico:

Mayores de 70 años : en la mayoría de las jurisdicciones (varios municipios de la Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones nacionales), la renovación es anual y requiere obligatoriamente los exámenes psicofísico, teórico y práctico. No se aceptan altas nuevas, solo renovaciones con evaluación completa.

Conductores que amplían categoría de licencia : quienes quieran pasar a una categoría superior (por ejemplo, de auto particular a profesional, camiones, motos grandes, etc.) deben rendir el examen práctico correspondiente.

Personas con licencias vencidas hace mucho tiempo (generalmente más de 1 año ): se trata como trámite inicial y exigen examen práctico nuevamente.

Conductores con inhabilitaciones o suspensiones: tras recuperar el permiso, deben aprobar nuevamente los exámenes teórico y práctico.

¿Quiénes no deben rendir el examen práctico para renovar el carnet?

La buena noticia es que la mayoría de los conductores no deben rendir el práctico al renovar, siempre que cumplan ciertas condiciones:

Menores de 65-70 años (según jurisdicción) que renuevan dentro del plazo de vigencia o prórroga (generalmente hasta 90 días o 1 año después del vencimiento).

Sin ampliación de categoría.

Sin condiciones médicas que afecten la capacidad de conducción.

Sin infracciones graves acumuladas que obliguen a revalidar conocimientos.

En estos casos, la renovación suele limitarse a examen psicofísico (a veces remoto), curso virtual y pago de tasas, sin necesidad de volver a demostrar habilidades prácticas en pista o calle.

¿Qué otros cambios introdujo el Gobierno con la licencia de conducir?

El Gobierno avanzó en la digitalización de la licencia (a través de la app Mi Argentina) y eliminó renovaciones obligatorias por cambio de domicilio. Además, se endureció el examen práctico para nuevos conductores con etapas más rigurosas que incluyen conocimientos técnicos del vehículo y conducción avanzada.

Sin embargo, el foco de obligatoriedad en el práctico al renovar recae principalmente en adultos mayores y casos especiales.

Si tu licencia está próxima a vencer y pertenecés a alguno de los grupos mencionados, te recomendamos consultar en tu municipio o en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para confirmar los requisitos exactos, ya que pueden variar ligeramente por jurisdicción.