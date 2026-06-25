El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) establece un requisito primordial clave para poder registrar un vehículo

En el estado de Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) establece un requisito primordial clave para poder registrar un vehículo dentro del territorio y eso es contar con la cobertura del seguro.

Para cualquiera que quiera realizar el trámite, independientemente de si se trata de un ciudadano o extranjero, deberá presentar la documentación correspondiente a través del canal elegido para realizar el registro.

Independientemente de si se trata de un ciudadano o extranjero, deberá presentar la documentación correspondiente a través del canal elegido. Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

Estados Unidos bloquea el registro vehicular a todas las personas que no puedan presentar este papel clave: ¿Qué tipo de seguro debe tener el auto?

Para obtener o renovar el registro vehicular en Florida, el propietario debe poder demostrar que cuenta con un seguro de automóvil válido emitido por una aseguradora autorizada en el estado.

El seguro mínimo obligatorio es:

Personal Injury Protection (PIP): cobertura mínima de 10,000 dólares

Property Damage Liability (PDL): cobertura mínima de 10,000 dólares

La cobertura se debe mantener de forma continua mientras el vehículo permanezca registrado. Si el propietario cancela el seguro sin entregar previamente la matrícula, puede enfrentar la suspensión del registro y adicionalmente, la licencia de conducir.

¿Cómo tramitar el seguro del auto?

Para obtener una póliza de seguro aceptable es necesario:

Elegir una aseguradora autorizada para operar en Florida

Presentar la información del vehículo (VIN, año, marca y modelo) y los datos del conductor

Contratar, como mínimo, las coberturas obligatorias

Recibir el comprobante o tarjeta de seguro que emite la compañía

Mantener la póliza activa durante todo el tiempo que el vehículo permanezca registrado en Florida

¿Cómo registrar un vehículo en Florida?

Para registrar un vehículo en Florida, el FLHSMV solicita a todos los propietarios:

Un documento de identidad válido

Comprobante de seguro de Florida

Formulario HSMV 82040 debidamente completado ( Application for Certificate of Title With/Without Registration )

Pago de las tarifas correspondientes, incluida la tarifa inicial de 225 dólares cuando aplica para el primer registro a nombre de propietario

El vehículo puede renovarse por uno o dos años incluso tres meses antes del vencimiento. Puede realizarse por internet, a través de la aplicación MyFlorida o en una oficia del FLHSMV.