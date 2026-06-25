El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en su historial de manejo para conservar la validez de la licencia de conducir.

En Nueva York, se utiliza un sistema de puntos por infracción para medir la cantidad de irregularidades que cometió un conductor y la gravedad de cada una de ellas.

En ese marco, si en julio se supera el límite de puntos permitidos para un período de dos años, las autoridades tendrán derecho de suspender el carné.

En julio se bloqueará la licencia de conducir a quienes hayan acumulado estas multas

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la alternativa utilizada para “identificar conductores de alto riesgo”.

En ese marco, quienes lleguen en julio a reunir 11 puntos dentro de los últimos 24 meses, verán su licencia de conducir suspendida como consecuencia y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

En caso de que se afirme que la infracción corresponde a otra persona, será necesario solicitar una audiencia para poder aclarar la situación.

Quienes junten 11 puntos en dos años verán su licencia de conducir suspendida. Imagen ilustrativa ChatGPT

Sistema de puntos oficial: cómo se miden las infracciones

Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 de ellos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente detalladas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.