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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en su historial de manejo para conservar la validez de la licencia de conducir.
En Nueva York, se utiliza un sistema de puntos por infracción para medir la cantidad de irregularidades que cometió un conductor y la gravedad de cada una de ellas.
En ese marco, si en julio se supera el límite de puntos permitidos para un período de dos años, las autoridades tendrán derecho de suspender el carné.
En julio se bloqueará la licencia de conducir a quienes hayan acumulado estas multas
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la alternativa utilizada para “identificar conductores de alto riesgo”.
En ese marco, quienes lleguen en julio a reunir 11 puntos dentro de los últimos 24 meses, verán su licencia de conducir suspendida como consecuencia y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.
En caso de que se afirme que la infracción corresponde a otra persona, será necesario solicitar una audiencia para poder aclarar la situación.
Sistema de puntos oficial: cómo se miden las infracciones
Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 de ellos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente detalladas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.
“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.