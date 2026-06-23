Las multas de tránsito cambian en todo el país y ahora todas estas personas perderán la licencia de conducir.

El Gobierno nacional oficializó cambios en el sistema de infracciones que impactarán directamente en la Licencia Nacional de Conducir y en el control de los antecedentes viales.

La modificación apunta a unificar la forma en que se registran las faltas de tránsito en las distintas jurisdicciones del país mediante códigos únicos, lo que permitirá que las infracciones sean identificadas bajo los mismos criterios y queden incorporadas al sistema nacional de scoring.

De esta manera, las sanciones podrán ser seguidas con mayor precisión independientemente de dónde hayan sido cometidas.

La medida fue impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y busca ordenar el registro de infracciones, mejorar el intercambio de información entre organismos y fortalecer los controles sobre los conductores reincidentes.

Qué cambió con las multas de tránsito en Argentina

Hasta ahora, una misma infracción podía ser registrada de manera diferente según la provincia o el municipio donde se labrara el acta.

Con el nuevo esquema, las faltas comenzarán a identificarse mediante una nomenclatura única en todo el país, lo que permitirá un seguimiento más uniforme de los antecedentes de cada conductor.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es evitar inconsistencias en los registros y consolidar un sistema nacional más homogéneo para el control de infracciones.

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Quiénes pueden perder la licencia de conducir a partir de este cambio

El sistema de scoring establece que cada conductor inicia con 20 puntos en su licencia.

A medida que acumula infracciones, esos puntos se descuentan. Cuando el conductor pierde la totalidad del puntaje, queda inhabilitado para conducir.

Las personas que pueden perder temporalmente la licencia son aquellas que acumulen infracciones suficientes para llegar a cero puntos dentro del sistema nacional.

Cuánto tiempo suspenden la licencia de conducir

La sanción depende de la cantidad de veces que el conductor haya agotado su puntaje.

Los plazos vigentes son:

Primera pérdida total de puntos: suspensión por 60 días.

Segunda pérdida total de puntos: suspensión por 120 días.

Tercera pérdida total de puntos: suspensión por 180 días.

Reincidencias posteriores: los plazos continúan duplicándose progresivamente.

Además, para recuperar la habilitación es obligatorio realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

Cómo recuperar los puntos perdidos

La normativa contempla distintas alternativas para recuperar puntaje.

Los conductores pueden volver a obtener puntos si transcurren dos años sin cometer nuevas infracciones o mediante la aprobación de cursos de seguridad vial habilitados por las autoridades competentes.

En el caso de las licencias profesionales, estos mecanismos pueden aplicarse con mayor frecuencia.