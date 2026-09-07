Cambian las jubilaciones a partir del martes: el Gobierno aplica cambios clave y los jubilados tendrán aumentos desde la primera fecha de pago.

El Gobierno nacional confirmó cambios en la jubilación mínima que se harán efectivos a partir del martes 8 de septiembre, día en donde comenzarán las liquidaciones según indica el cronograma.

ANSES aplicará un aumento en las jubilaciones de 2,11% en línea con el dato de inflación publicado por el INDEC en julio.

De esta manera, el haber mínimo escalará de $ 419.775,93 a $ 428.633,20. Junto con el bono ya confirmado de $ 70.000, nadie cobrará menos de $ 498.633,20.

De cuánto es la nueva jubilación mínima en Argentina en septiembre

El incremento comenzará a hacerse efectivo el martes 8 cuando se depositen los haberes de los jubilados con DNI terminado en 0.

Con la suba de 2,11% la mínima pasará a un neto de $ 428.633,20. El porcentaje está ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Este mecanismo de actualización fue aplicado a partir del Decreto 274/24.

Esta actualización alcanza al resto de las prestaciones previsionales alcanzadas por el esquema de movilidad como las pensiones, la AUH, entre otros.

Además, quienes cobren el bono extraordinario de $ 70.000 pasarán a tener un haber básico de $ 498.633,20.

Cambian las jubilaciones a partir del martes: el Gobierno aplica cambios clave y los jubilados tendrán aumentos desde la primera fecha de pago.

El Gobierno confirmó el pago del bono de $ 70.000

El Gobierno confirmó el pago del bono de $ 70.000 para el pleno de los jubilados que cobren el haber mínimo.

Al ser un extra complementario, se liquida a todos los que cobren desde la mínima hasta los $ 498.633,20.

De esta manera, a partir del martes 8 de septiembre se comenzarán a pagar las jubilaciones con suba y bono.

Cuándo empieza a ser efectivo el aumento y el bono en septiembre: el calendario de pagos

La aplicación de la ley de movilidad y el pago del bono será a partir del martes 8 de septiembre, tal como indican las fechas de pago.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que cobran más que la mínima