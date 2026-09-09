Más de dos décadas después del éxito del Nokia 1100, la marca vuelve a apostar por una fórmula que parecía olvidada: un celular sencillo, resistente y con una autonomía muy superior a la de un smartphone. El nuevo Nokia 300 Charge apunta a quienes buscan reducir el uso de aplicaciones y pasar más tiempo lejos del cargador.

El equipo es fabricado por HMD, la compañía que actualmente desarrolla teléfonos bajo la marca Nokia, y forma parte de la tendencia de los llamados dumb phones. Aunque mantiene el teclado físico y las funciones esenciales, incorpora algunas características que lo diferencian de los antiguos modelos, especialmente una batería pensada para durar semanas.

La batería que también puede cargar otros celulares

El principal atractivo del Nokia 300 Charge es su batería de 3.700 mAh, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora por HMD en uno de sus celulares básicos. Según las especificaciones oficiales, puede ofrecer hasta 37,9 horas de conversación y más de 40 días de autonomía en modo de espera.

Pero la característica más llamativa aparece cuando se conecta mediante USB-C, ya que el teléfono puede entregar hasta 10 watts de potencia para cargar otros dispositivos compatibles, como celulares, auriculares y accesorios. También incorpora una linterna LED de alta potencia, que según HMD puede alcanzar una intensidad hasta cuatro veces superior a la del Nokia 105.

El regreso del “indestructible” Nokia 1100: así es el nuevo celular que puede durar más de 40 días sin cargar Nokia

Cómo es el nuevo Nokia 300 Charge

A diferencia de los smartphones actuales, el dispositivo cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución QVGA y teclado físico tradicional. En su interior lleva un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento, aunque permite ampliar el espacio mediante una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

El Nokia 300 Charge funciona con sistema S30+ y está pensado para llamadas, mensajes y funciones básicas, por lo que no permite utilizar redes sociales, plataformas de streaming ni aplicaciones exigentes como ocurre en un teléfono Android. También conserva un conector de auriculares de 3,5 milímetros, cada vez menos habitual en los smartphones.

El regreso de la fórmula del Nokia 1100

La comparación con el Nokia 1100 aparece por su formato compacto, teclado físico, linterna y apuesta por una batería de larga duración. El modelo original, lanzado en 2003, se convirtió en uno de los teléfonos más reconocidos de la historia gracias a una combinación de resistencia, sencillez, precio accesible y gran autonomía.

El nuevo modelo recupera parte de esa filosofía, pero la adapta a las necesidades actuales. Además de permitir llamar y enviar mensajes durante muchos días sin cargarlo, ahora puede funcionar como una especie de batería de emergencia para otros equipos gracias a su puerto USB-C y capacidad de carga de hasta 10 watts.

HDM

Precio y disponibilidad del Nokia 300 Charge

Por el momento, HMD no confirmó oficialmente la llegada del Nokia 300 Charge a la Argentina. El teléfono comenzó a aparecer en algunos mercados internacionales, aunque tanto su precio como su disponibilidad pueden variar según el país donde se comercialice.

Con este modelo, Nokia vuelve a apostar por un mercado que busca menos aplicaciones, menos distracciones y mucha más autonomía. El Nokia 300 Charge no pretende competir con los smartphones de alta gama: su propuesta pasa por recuperar la simplicidad del Nokia 1100, pero con una batería capaz de durar más de un mes y de ayudar a mantener cargados otros dispositivos.