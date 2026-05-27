La forma en que los argentinos enfrentan la inseguridad está cambiando. Sin dejar de ser una de las principales preocupaciones, empieza a consolidarse una dinámica clara: cada vez más personas adoptan una actitud preventiva y priorizan la anticipación como herramienta central para protegerse.

Así lo revela el último informe del Observatorio de Seguridad de Verisure, elaborado junto a CIO Investigación, que muestra un cambio en los hábitos y en la manera en que los argentinos residentes en AMBA enfrentan el riesgo. Más del 60% de los encuestados se anticipa ante hechos de inseguridad cuando se ausentan en el día .

Actualmente, el 92% de hombres y mujeres mayores de 30 años afirman haber percibido alguna vez señales que les hicieron sospechar de un posible incidente, como movimientos inusuales, ruidos extraños, rotura de vidrios o aperturas de puertas y ventanas, según el último estudio realizado en marzo 2026 por CIO Investigación. La preocupación es tal que el 87% hizo un refuerzo o chequeó medidas de seguridad en el último año siendo la iluminación y las cerraduras como las más consideradas mientras que el 13% no revisó ni introdujo refuerzos en el último año.

Esta experiencia cotidiana pareciera estar en la base de un cambio de conducta, donde la reacción cede lugar a la anticipación.

Si bien la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones, su centralidad en la agenda pública muestra un leve descenso. En marzo de 2025, el 74% de la población la ubicaba entre los principales problemas del país, mientras que en 2026 ese porcentaje baja al 55%, en un escenario donde cuestiones como la inflación, el desempleo y los salarios ganan protagonismo. En paralelo, también se registra un leve corrimiento hacia una percepción más positiva: disminuye la proporción de quienes consideran que su localidad es menos segura que el año anterior.

VERISURE

En este contexto, la prevención se expresa tanto en el hogar como en el espacio público. El 57% de las mujeres asegura anticiparse a posibles situaciones de inseguridad en la vía pública, mientras que el 35% lo hace dentro de su casa. A su vez, la anticipación crece con la edad: el 43% de las personas mayores de 61 años afirma estar siempre en alerta, frente al 35% del grupo de 46 a 60 años y el 20% entre quienes tienen entre 30 y 45.

El informe detalla que, si bien la tecnología gana terreno, la intervención humana es fundamental. El 53% de los encuestados prefiere sistemas con supervisión humana, principalmente por la posibilidad de una respuesta inmediata y la confianza que genera, mientras que el 47% se inclina por soluciones tecnológicas, destacando la tranquilidad que brinda la vigilancia constante.

“Disponer de datos propios y actualizados a través de nuestro Observatorio de Seguridad nos permite entender en profundidad cómo evolucionan los hábitos y las preocupaciones de las personas. Esta información es clave para anticiparnos a sus necesidades y desarrollar soluciones que realmente acompañen este cambio cultural hacia una seguridad más preventiva”, detalla Carlos Beltran Rubinos, director de Operaciones en Verisure Argentina.

Ante la necesidad de anticiparse a incidentes, Verisure, que cuenta con la experiencia y el saber hacer que le aportan su presencia en 18 países y más de 35 años de historia, ofrece esta serie de consejos de anticipación como una oportunidad para ganar tiempo a los momentos de inseguridad, reducir riesgos con mayor control y tranquilidad: