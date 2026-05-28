La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una fuerte advertencia sobre productos para el cabello que se vendían en distintos puntos del país.

La decisión del Gobierno argentino incluye la prohibición total de comercialización, distribución y publicidad de varios cosméticos capilares utilizados en gran medida para tratamientos de alisado .

El Gobierno dice adiós al alisado: queda prohibida la venta de este famoso producto para el cabello y exigen extremo cuidado a los argentinos. (Fuente: Shutterstock)

El alerta también apunta a un ingrediente que suele aparecer en algunos tratamientos de alisado. Las autoridades sanitarias advirtieron que ciertos productos podrían contener formol, una sustancia cuestionada por sus posibles efectos nocivos.

ANMAT prohibió productos para el cabello de la marca TAURINA

La medida de la ANMAT fue oficializada mediante la Disposición 2780/26 y alcanza a todos los productos capilares de la marca “TAURINA”. La prohibición aplica en todo el territorio nacional y también incluye plataformas de venta online.

Según detalló ANMAT, los productos eran comercializados sin la inscripción sanitaria obligatoria . Por ese motivo, el organismo aseguró que no puede garantizarse su seguridad ni las condiciones de elaboración.

Entre los productos prohibidos por el Gobierno se encuentran los siguientes:

Alisado de Coco.

Shock de Queratina.

Brillo de Seda.

Oro Plex.

Cauterizador.

Alisado Mota.

Alisado Gloss 3D.

Shock de Botox.

Shampoo Argán.

Acondicionador Argán.

Shampoo Queratina.

Acondicionador Queratina.

Shampoo Ácido de Cereza.

Acondicionador Ácido de Cereza.

Loción de Biotina Pura.

Oro Líquido.

La disposición alcanza a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos. Además, ANMAT prohibió su publicidad y publicación en sitios de venta electrónica.

Por qué ANMAT exige extremo cuidado con los alisados para el cabello

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la posible presencia de formol en algunos alisadores capilares. El formaldehído está prohibido como agente alisante debido a los riesgos que implica para la salud.

El organismo explicó que la exposición aguda puede generar irritación en piel, ojos y vías respiratorias. También puede provocar ardor, picazón, lagrimeo y tos.

Entre los riesgos asociados al uso de estos productos aparecen los siguientes:

Irritación de piel y ojos.

Problemas respiratorios.

Ardor y picazón.

Dermatitis alérgicas.

Exposición a sustancias potencialmente cancerígenas.

ANMAT remarcó que la exposición prolongada al formol podría incrementar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Por eso, recomendaron evitar el uso de productos que no cuenten con autorización sanitaria oficial.

Qué deben hacer los argentinos ante la prohibición de estos productos capilares

Tras la disposición oficial, ANMAT pidió extremar los cuidados al momento de comprar tratamientos para el cabello. La recomendación principal es verificar siempre que los cosméticos tengan registro sanitario habilitado.

El organismo también sugirió desconfiar de publicaciones en redes sociales o plataformas digitales que ofrezcan alisados sin información clara sobre su origen. Muchos de estos productos se comercializan sin controles adecuados.

Para evitar riesgos, las autoridades sanitarias recomiendan tener en cuenta estos puntos: