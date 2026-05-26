Un nuevo alerta sanitario encendió las alarmas en Argentina y apunta directamente a productos para el cabello que se vendían por internet y llegaban a distintas provincias del país.

La decisión fue oficializada luego de una investigación que detectó irregularidades en artículos ampliamente promocionados en plataformas online y redes sociales.

Aunque el foco inicial estuvo puesto en un shampoo muy utilizado, las autoridades advirtieron que detrás del caso existe un problema sanitario mucho más amplio que podría implicar riesgos para consumidores y peluqueros.

ANMAT prohibió un famoso shampoo por falta de inscripción sanitaria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de varios productos capilares de la marca “Lacios Perfectos”.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de varios productos capilares de la marca “Lacios Perfectos. (Foto: Archivo)

Entre ellos aparece el “Shampoo neutro”, que se ofrecía sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

La medida también alcanzó a otros tratamientos para el cabello:

Botox capilar.

Shock de keratina.

Alisado 3D plastificado.

Alisado japonés.

Alisado espejo.

Alisado definitivo.

Según el organismo, ninguno de los productos figuraba registrado en la base oficial de cosméticos habilitados para su venta en Argentina.

Por ese motivo, el Gobierno ordenó retirar estos artículos del mercado y prohibió su publicidad, distribución y publicación en plataformas de venta online.

El grave problema sanitario detrás de los alisadores para el cabello

La investigación advirtió que varios de los productos prohibidos podrían contener formol como activo alisante , una sustancia no autorizada para este tipo de tratamientos capilares.

Las autoridades señalaron que la exposición a vapores tóxicos puede provocar efectos adversos tanto en usuarios como en quienes aplican los productos.

Entre los síntomas mencionados por la disposición oficial aparecen:

Irritación en ojos y piel.

Ardor y picazón.

Tos e irritación en la garganta.

Problemas respiratorios.

Sensibilización del tracto respiratorio.

Además, la exposición prolongada podría derivar en dermatitis alérgicas e incluso aumentar el riesgo de ciertos carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

Por esa razón, la ANMAT remarcó que los productos sin control sanitario representan un riesgo serio para la salud pública.

Qué productos capilares quedaron prohibidos en todo el país

La disposición oficial establece la prohibición total del uso, comercialización y distribución de todos los productos “Lacios Perfectos” sin inscripción sanitaria.

La medida aplica para cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento hasta que regularicen su situación ante el organismo nacional.

El Gobierno también pidió eliminar publicaciones de venta electrónica detectadas en sitios web con envíos a todo el país.

Entre las medidas informadas se destacan:

Baja de publicaciones online.

Comunicación a autoridades sanitarias provinciales.

Notificación a Defensa del Consumidor.

Inicio de actuaciones administrativas.

Desde la ANMAT recordaron que los productos cosméticos deben estar registrados oficialmente y elaborados por establecimientos habilitados para garantizar su seguridad.