La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, distribución y publicidad de una serie de productos para mosquitos, cosméticos y artículos de limpieza que se comercializaban sin autorización sanitaria en distintas plataformas digitales. La medida fue oficializada a través de varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza a espirales, tabletas termoevaporables, productos capilares y artículos de limpieza ofrecidos con envíos a todo el país. Según explicó el organismo, muchos de ellos no contaban con registro habilitante y algunos podrían representar un riesgo para la salud. Entre los productos alcanzados aparecen espirales y tabletas contra mosquitos de la marca Gorrión, que eran comercializados por internet sin inscripción sanitaria. La Disposición 2864/2026 ordenó retirar del mercado estos insecticidas y prohibió su elaboración, uso, distribución y promoción en todo el territorio nacional. Desde la ANMAT señalaron que los artículos “no estaban registrados”, por lo que no podían garantizarse sus condiciones de seguridad ni su composición. Además de los productos para mosquitos, la fiscalización incluyó otros artículos de uso cotidiano vendidos en marketplaces y redes sociales. Las medidas también alcanzaron a productos capilares de las marcas Taurina y Lacios Perfectos, entre ellos alisados, shampoos, tratamientos y acondicionadores. De acuerdo con las disposiciones 2780/2026 y 2865/2026, los datos declarados por los fabricantes no coincidían con registros oficiales. Por ese motivo, la ANMAT prohibió su comercialización en todo el país. El organismo advirtió además que algunos cosméticos podrían contener formol utilizado como agente alisante, una sustancia no autorizada para ese fin. La exposición puede provocar irritaciones, problemas respiratorios y reacciones alérgicas, especialmente en usos prolongados. En paralelo, la Disposición 2863/2026 incluyó artículos de limpieza doméstica comercializados bajo la marca Re! Refillería Botánica, que también eran ofrecidos sin inscripción sanitaria. A su vez, la Disposición 2794/2026 alcanzó ceras y abrillantadores para automóviles comercializados con registros considerados irregulares. La ANMAT remarcó que las prohibiciones incluyen también la publicidad y venta electrónica de todos los productos involucrados. En algunos casos, determinados artículos con registro limitado solo podrán comercializarse dentro de la provincia de Buenos Aires hasta regularizar su situación. Por último, el organismo recomendó verificar siempre el registro sanitario antes de realizar compras por internet y desconfiar de publicaciones que ofrecen envíos a todo el país sin documentación oficial respaldatoria.