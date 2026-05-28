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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 28 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4592 - El Médico

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

 1°4592 11°3320
 7396  12°5678
 3°3345 13°2947 
 2815  14°0318 
 5041  15°0786 
 6°0199  16°1260
 6993  17°7185 
 2487  18°7961 
 3604  19°8020 
 10°7859 20°3037 

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¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele señalar la búsqueda de ayuda y curación ante un problema emocional o físico.

También puede reflejar preocupación por la salud y la necesidad de tomar decisiones responsables o cuidar mejor de ti o de alguien cercano.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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