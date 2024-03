El estudio científico que reveló la relación que hay entre el café y el rendimiento en los ejercicios físicos: ¿aumenta la quema de grasa?

El hábito de disfrutar de una taza de café bien cargado no solo te despierta y mantiene tu concentración durante el día, sino que también parece ser un excelente aliado para mejorar el desempeño deportivo.

Este hábito cuenta con respaldo científico. Numerosos estudios sugieren una relación directa entre la ingesta de cafeína y una mejora en el rendimiento físico. Todos ellos señalan que la cafeína tiene múltiples beneficios en el cuerpo si se consume antes de hacer actividad.



La investigación científica que reveló que los gatos domésticos pueden comer más de 2000 especies de animales

Horóscopo Chino Semanal: signo por signo, cómo será la semana del 11 al 17 de marzo, según la astrología

Salud: ¿cómo impacta el café en la actividad física?

El café es un aliado imprescindible para mejorar el rendimiento físico y potenciar la quema de grasa. Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Granada arroja resultados contundentes al respecto.



Descubrieron que tomar una dosis de cafeína (aproximadamente 3 mg/kg) media hora antes de realizar ejercicio aeróbico aumenta significativamente la oxidación de lípidos.

Además, se encontró que realizar el ejercicio por la tarde amplifica aún más este efecto. Estos hallazgos fueron publicados en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.



Tomar café antes de ejercitarte aumenta tu energía y concentración para dar lo mejor en tu entrenamiento. (Foto: archivo)

Bajo la dirección de Francisco José Amaro-Gahete, del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, 15 hombres de 32 años de edad promedio participaron en un estudio que consistió en una prueba de ciclismo realizada en cuatro ocasiones separadas por intervalos de 7 días.



Para investigar el efecto de la cafeína en el ejercicio y determinar si este efecto variaba según el momento del día, los participantes realizaron las pruebas en cuatro condiciones diferentes:

Consumiendo 3 mg/kg de cafeína a las 8 hs de la mañana.

Consumiendo un placebo a las 8 de la mañana.

Consumiendo 3 mg/kg de cafeína a las 5 de la tarde.

Consumiendo un placebo a las 5 de la tarde.

Los resultados revelaron que la oxidación de grasas durante el ejercicio aumentaba significativamente en aquellos que habían consumido cafeína, especialmente en las pruebas realizadas por la tarde.



Esto sugiere que el café puede ser un aliado eficaz para potenciar la quema de grasa durante la actividad física, ofreciendo beneficios tanto para mejorar el rendimiento deportivo como para aquellos que buscan reducir su masa grasa.



La cafeína presente en el café estimula la oxidación de grasas durante el ejercicio, lo que ayuda a quemar más calorías. (Foto: archivo)

Horóscopo Chino: los 5 animales que tendrán éxito y prosperidad económica gracias al Dragón de Madera

Estas son las cartas del tarot que marcan cómo será la segunda semana de marzo

Consejos para aprovechar el café en tu rutina de ejercicios

Ahora que sabemos que el café puede potenciar la quema de grasa y mejorar el rendimiento físico, es importante conocer cómo sacarle el máximo provecho en nuestra rutina de ejercicio. Acá te dejamos algunos consejos prácticos:

Hora adecuada para tomar café: según el estudio realizado por la Universidad de Granada, el momento óptimo para consumir cafeína es aproximadamente 30 minutos antes de realizar ejercicio aeróbico.



Además, se observó que los mayores beneficios se obtuvieron al tomar café por la tarde, cuando la oxidación de grasas es naturalmente más alta.





según el realizado por la Universidad de Granada, Además, se observó que los mayores beneficios se obtuvieron al tomar café por la tarde, cuando la oxidación de grasas es naturalmente más alta. Cuidado con la dosis: si bien la cafeína puede ser beneficiosa, es importante no excederse en su consumo. Se recomienda una dosis de alrededor de 3 mg/Kg de peso corporal , pero cada persona puede tener una tolerancia diferente.



Es importante ajustar la dosis según las necesidades individuales y evitar consumir cafeína en exceso, ya que puede causar efectos secundarios no deseados, como nerviosismo o insomnio.





si bien la cafeína puede ser beneficiosa, es importante no excederse en su consumo. , pero cada persona puede tener una tolerancia diferente. Es importante ajustar la dosis según las necesidades individuales y evitar consumir cafeína en exceso, ya que puede causar efectos secundarios no deseados, como nerviosismo o insomnio. Combinación con una dieta balanceada: el café por sí solo no es una solución milagrosa para mejorar el rendimiento físico o perder peso. Es importante complementar su consumo con una dieta balanceada y adecuada a las necesidades energéticas del cuerpo.



Priorizar alimentos ricos en nutrientes y mantenerse hidratado es fundamental para obtener los mejores resultados en el ejercicio.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.