Falta de sueño: por qué las mujeres son las que más problemas tienen para dormir y por qué el descanso es clave para tener buena memoria

Al menos un tercio de los adultos no logran dormir las horas necesarias, y se observa una tendencia de que las mujeres experimentan más dificultades para dormir que los hombres.

Si creés que no estás durmiendo lo necesario, no estás solo. La falta de sueño es un desafío extendido que afecta a una gran cantidad de personas.

Comprender por qué las mujeres tienen mayor propensión a padecer problemas para dormir podría ser clave para mejorar la calidad del descanso y, en consecuencia, el rendimiento cognitivo y la memoria.

¿Por qué las mujeres son más propensas a la falta de sueño?

Según un artículo de National Geographic, las mujeres experimentan dificultades particulares al buscar un descanso de calidad. Se enfrentan a obstáculos únicos que afectan su capacidad para lograr un sueño reparador.



La dificultad para dormir es un desafío común que enfrentan muchas personas (Fuente: archivo)

Descubrí las razones detrás de estos desafíos:

1. Hormonas y ciclo menstrual: las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual pueden afectar el sueño de las mujeres, según la profesora Rebecca Spencer, profesora de ciencias psicológicas y del cerebro en la Universidad de Massachusetts.



Durante la ovulación, la progesterona, una hormona clave para regular el sueño, tiende a disminuir, lo que puede provocar alteraciones en el patrón de sueño y dificultad para conciliarlo.

2. Etapa de la vida: la premenopausia y la menopausia son períodos críticos que pueden afectar significativamente la calidad del sueño en las mujeres.



Estos cambios hormonales pueden provocar trastornos del sueño como insomnio y despertares frecuentes durante la noche.

El periodo de la menopausia puede ser un factor fundamental a la hora del insomnio en las mujeres (Fuente: archivo)

3. Responsabilidades familiares: las mujeres suelen cargar con la responsabilidad de cuidar a los niños y otros miembros de la familia.



Este rol puede interferir con la posibilidad de obtener una cantidad adecuada de sueño, ya que las interrupciones durante la noche son comunes.



El doctor Rajkumar Dasgupta de la Universidad del Sur de California destaca que esta carga adicional puede dificultar que las mujeres concilien el sueño y descansen lo suficiente.

En un mundo donde el tiempo es oro, a menudo sacrificamos horas de sueño en pos de la productividad. Sin embargo, estudios recientes nos advierten sobre las consecuencias negativas de esta práctica.



La falta de horas de sueños afecta a muchas personas, principalmente, en áreas de estudio o del trabajo (Fuente: archivo)

Investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y Nature Portfolio Humanities and Social Sciences Communications revelan que la falta de sueño tiene un impacto directo en nuestro rendimiento académico y laboral.



1. Procesamiento de la información : durante el sueño, el cerebro procesa y almacena la información aprendida durante el día, lo que mejora la capacidad de concentración y el rendimiento.

2. Consecuencias de la privación de sueño: la investigación de Nature Portfolio Humanities and Social Sciences Communications señala que la falta de sueño reduce la función cognitiva, lo que dificulta la concentración y el rendimiento tanto académico como laboral.

Los secretos para dormir mejor: cómo mejorar el sueño y el aprendizaje

Si sos mujer u hombre y tenés problemas para conciliar el sueño, estas son las claves que tenés que tener en cuenta para un mejor rendimiento en el trabajo y en tus estudios:

1. Seguir un horario de sueño regular : dormir y despertar a la misma hora todos los días ayuda a regular el ritmo circadiano, promoviendo un sueño más reparador.

2. Evitar la exposición a pantallas antes de dormir : la luz azul de los dispositivos electrónicos puede interferir con la producción de melatonina, dificultando conciliar el sueño.

3. Priorizar el descanso antes de los exámenes: sacrificar horas de sueño para estudiar puede disminuir el rendimiento académico. Planificar y dormir lo suficiente antes de las evaluaciones mejora la concentración y la memoria.

Antes de realizar o modificar tu rutina diaria, se recomienda consultar con un especialista.