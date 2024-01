El estudio científico que confirmó cómo se puede bajar la presión arterial de manera natural

Una de las mayores afecciones a nivel mundial es la hipertensión arterial, una condición médica que padecen millones de personas alrededor del mundo y que se da por diferentes factores.

El estrés, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de sal son algunos de los principales causantes de riesgo.

Por ese motivo, es importante tener hábitos saludables en la alimentación. Esto quedó demostrado en un nuevo estudio científico en el que se muestra la relación de la reducción del consumo de sal en la dieta y su eficacia comparable con los medicamentos para tratar la presión arterial alta.

El avance de la ciencia: la investigación que arrojó resultados alentadores sobre cómo bajar la presión alta de forma natural

El Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (VUMC) llevó a cabo un estudio científico en el que afirma que consumir menos sal puede reducir considerablemente la presión arterial, incluso en personas que se encuentran tomando medicamentos.

A esta conclusión se llegó en colaboración con la Universidad de Alabama en Birmingham y con Northwestern Medicine, uno de los institutos médicos más prestigiosos de los Estados Unidos.

Para poder llegar a estos resultados alentadores para disminuir la presión alta, los especialistas examinaron a 213 personas de entre 50 y 75 años de las ciudades estadounidenses de Birmingham, Alabama y Chicago. Los mismos se encontraban haciendo dietas altas y bajas en sodio.

Presión arterial: ¿cuáles fueron los resultados del estudio?

Los expertos médicos asignaron a los más de 200 participantes dietas altas y bajas en sodio durante una semana, 2.200 mg de sodio añadido al día y 500 mg de sodio al día, respectivamente. Antes tuvieron que realizarse controles de presión arterial y la correspondiente recolección de orina.

De estos voluntarios:

El 25% tenía presión arterial típica

El 20% hipertensión controlada

El 31% hipertensión no controlada

El 25% presión arterial alta no tratada

La edad promedio fue de 61 años

Las mujeres constituían el 65% del grupo de estudio

El 64% eran personas afroamericanas

No fueron incluidos en el estudio las personas con hipertensión resistentes o con contraindicaciones para dietas altas o bajas en sodio

Después de una semana de una dieta baja en sodio, se observó una reducción promedio de 8 mmHg en la presión arterial sistólica en comparación con una dieta alta en sodio y una reducción de 6 mmHg en comparación con una dieta normal.

Los expertos señalan que estos resultados son comparables a los beneficios promedio de la hidroclorotiazida, un medicamento comúnmente recetado para esta afección.

Norrina Allen, profesora de la Universidad Northwestern, afirmó que "entre el 70 y el 75% de las personas, que tomen o no medicamentos para la presión alta, pueden esperar ver una reducción en la presión arterial al reducir el sodio en su dieta alimenticia".

Y, sobre el estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association, agregó: "Antes de esto, no estaba claro si la reducción de sodio podría reducir aún más la presión arterial en este tipo de personas. Por esto, este estudio, es uno de los más grandes de su tipo".

¿Qué causa la hipertensión y qué puede provocarle a una persona?

La presión arterial alta es una de las principales causas de muerte del mundo, pudiendo provocar un derrame cerebral, una enfermedad renal, un ataque cardíaco u otras afecciones de gravedad; ya que ejerce una presión adicional sobre las arterias, afectando la eficiencia del corazón.

Esta patología que puede producir la muerte es el resultado de múltiples factores de riesgo, como problemas de sueño, obesidad, diabetes o antecedentes familiares.