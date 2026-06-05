Marie Curie es una de las científicas más influyentes de la historia moderna. Pionera en el estudio de la radiactividad, primera mujer en recibir el Premio Nobel y única persona en haberlo obtenido en dos disciplinas científicas distintas —Física en 1903 y Química en 1911—, su legado trasciende con creces los laboratorios en los que trabajó. Sus palabras, al igual que sus descubrimientos, han perdurado mucho más allá de su tiempo.

Entre las reflexiones que se le atribuyen, una de las más citadas condensa con precisión su filosofía vital: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones”.

Marie Curie, científica: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones” (foto: archivo).

La frase que define su visión de la vida

La idea no es fortuita en una persona que destinó décadas de labor intensa, a menudo en condiciones adversas, a una investigación que era consciente de que la afectaba físicamente. Curie falleció en 1934 como resultado de una anemia aplásica atribuible a la exposición prolongada a la radiación, un peligro del que era plenamente consciente y que no la disuadió.

La afirmación refleja una perspectiva de la existencia centrada en el impacto en lugar de en la duración, en lo que se edifica y no en lo que se retiene.

Para Curie, quien rompió las barreras de género en el ámbito académico francés y europeo en una época en la que a las mujeres se les restringía el acceso a las instituciones científicas más distinguidas, vivir adecuadamente implicaba actuar con consecuencia y propósito.

Marie Curie, científica: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones” (foto: archivo).

Legado de Marie Curie en la ciencia y la sociedad

Nacida en Varsovia en 1867 como Maria Skłodowska, se trasladó a París para proseguir sus estudios en una época en que Polonia se hallaba bajo ocupación rusa, lo que dificultaba enormemente la educación superior femenina en su país. En la Universidad de la Sorbona, se graduó en Física y Matemáticas, siendo allí donde conoció a Pierre Curie, con quien compartiría su vida, dedicación al laboratorio y el prestigioso Premio Nobel.

En colaboración con Pierre, descubrió dos nuevos elementos químicos: el polonio, en honor a su tierra natal y el radio. Tras el fallecimiento de su esposo en 1906, llevó a cabo su investigación de forma independiente y asumió la cátedra que él ocupaba, convirtiéndose así en la primera mujer profesora de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló unidades móviles de radiografía, conocidas como “petites Curies”, que facilitaron el tratamiento de heridos en el frente.

Frases célebres de Marie Curie que aún inspiran

El pensamiento de Curie se ha transmitido a través de diversas citas que resumen su carácter y su perspectiva del conocimiento. “En la vida no existe nada que temer, solo aspectos que comprender” representa quizás la más citada y encarna su disposición a enfrentar lo desconocido sin retroceder. También se le atribuye: “Fui instruida para creer que la vida no es sencilla, que los desafíos deben superarse”, una reflexión que remite directamente a su infancia bajo ocupación y a los obstáculos que tuvo que sortear para abrirse camino en el ámbito científico.

Su figura continúa siendo una referencia esencial en los debates sobre igualdad en la ciencia, acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento desinteresado. Más de noventa años después de su fallecimiento, las palabras de Marie Curie mantienen una relevancia que pocos científicos de su época logran igualar.