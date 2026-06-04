Tras casi 100 años, podría volver un feroz carnívoro a los bosques de Cataluña: su regreso genera preocupación en la sociedad. (Fuente: Shutterstock)

Tras casi un siglo, el lince boreal (Lynx lynx), un formidable carnívoro superdepredador, podría retornar a los bosques del Pirineo catalán. Esta iniciativa promovida por ecologistas ha suscitado gran interés, pero también ha generado significativas inquietudes entre diversos sectores.

El lince boreal, conocido también como lince euroasiático, es el felino salvaje más grande de Europa. Desapareció de Cataluña en torno a 1930 —el último ejemplar documentado falleció en el Ripollès— debido principalmente a la caza indiscriminada, la pérdida de hábitat y la disminución de sus presas naturales.

¿Cómo es el plan para traer de vuelta a este carnívoro a Cataluña?

El plan se centraría en el Parque Natural del Alto Pirineo, el mayor espacio protegido de Cataluña y consistiría en liberar ejemplares procedentes de Rumanía (donde existen poblaciones estables), pero castrados para evitar cualquier reproducción.

Se trataría de un ensayo controlado que evaluaría el comportamiento, la adaptación y el impacto ecológico del animal, sin riesgos inmediatos de establecer una población permanente, según explica un artículo de la revista Jara y Sedal.

Dos asociaciones locales, Amigos del Parque Natural del Alto Pirineo y ADLO Pirineo, han planteado un proyecto piloto para devolver esta especie al paisaje montañoso catalán.

Tras casi 100 años, podría volver un feroz carnívoro a los bosques de Cataluña: su regreso genera preocupación en la sociedad. (Foto: Shutterstock).

Ventajas y desventajas de reintroducir el lince boreal en España

Los promotores defienden que su regreso ayudaría a recuperar dinámicas ecológicas antiguas, ya que el lince boreal ocuparía la cúspide de la cadena trófica en los bosques fríos europeos.

Su dieta incluye presas como corzos, ciervos y rebecos, contribuyendo a regular las poblaciones de herbívoros y a fomentar una mayor biodiversidad. Sin embargo, la iniciativa abrió un intenso debate. Entre las principales preocupaciones destacan:

Posibles efectos en el ecosistema actual y en la gestión de la fauna salvaje.

Recelos por la introducción de un superdepredador en un territorio que ha funcionado sin él durante casi un siglo.

Riesgo de hibridación con el lince ibérico (Lynx pardinus), especie emblemática de la conservación española que ha recibido inversiones millonarias para su recuperación. Estudios genéticos (como uno del CSIC) han detectado que en el pasado ya hubo cruces entre ambas especies, lo que aumentó la diversidad genética, pero genera temores si no se controla estrictamente.

Tras casi 100 años, podría volver un feroz carnívoro a los bosques de Cataluña: su regreso genera preocupación en la sociedad. Wikipedia

¿Cuál es el estado actual del proyecto?

Esta propuesta revive el debate sobre el rewilding (renaturalización) en España y el retorno de grandes carnívoros extintos localmente, en un contexto donde especies como el lince ibérico ya han demostrado éxitos importantes en su recuperación.

El proyecto está pendiente de evaluación por parte del Parque Natural del Alto Pirineo, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque se presenta como una prueba piloto sin reproducción, algunos lo consideran un paso inicial hacia posibles liberaciones futuras de ejemplares fértiles.