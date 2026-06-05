Esta semana se registrará una de las tormentas geomagnéticas más intensas del año. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una alerta de tormenta geomagnética G3 para el jueves 4 y el viernes 5 de junio, con auroras boreales visibles desde más de 20 estados de EE.UU.

Una tormenta G3 es considerada “fuerte” y empuja las auroras boreales lejos de los polos, haciéndolas más brillantes y activas. Para quienes viven en el norte del país , la oportunidad es histórica: los cielos podrían iluminarse con destellos de verde, rojo, azul y rosa durante la próxima noche.

¿Cuándo y dónde ver las auroras boreales esta semana?

La actividad geomagnética más intensa se espera en una franja horaria concreta. El viernes 6 de junio, entre las 8 p.m. y las 11 p.m. ET, según el pronóstico de tres días de la NOAA. Se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica y con horizonte despejado hacia el norte .

Estos son los estados donde será posible ver las auroras boreales, según la NOAA:

Mejor visibilidad

Alaska

Idaho

Maine

Michigan

Montana

North Dakota

Oregon

South Dakota

Washington

Wyoming

Visibilidad posible

Connecticut

Illinois

Indiana

Massachusetts

Minnesota

Nebraska

New Hampshire

New York

Ohio

Pennsylvania

Rhode Island

Vermont

Wisconsin

El viernes 6 de junio, entre las 8 p.m. y las 11 p.m. ET tendrá la mayor actividad geomagnética, según el pronóstico de tres días de la NOAA. klyaksun

¿Qué es una tormenta geomagnética G3 y qué puede afectar?

Las auroras boreales son un fenómeno natural producido cuando partículas cargadas eléctricamente provenientes del espacio ingresan a la atmósfera terrestre y colisionan con moléculas de oxígeno y nitrógeno. Al recuperar su estado normal, esas partículas liberan energía en forma de luz. El campo magnético de la Tierra redirige las partículas hacia los polos, generando el espectacular despliegue de rayos, espirales y destellos que han fascinado a la humanidad por milenios.

Más allá del espectáculo visual, una tormenta G3 puede tener impactos concretos en distintos sistemas:

Sistemas de energía

Pueden requerirse correcciones de voltaje y activarse falsas alarmas en algunos dispositivos de protección.

Operaciones satelitales

Puede producirse carga en la superficie de componentes de satélites, aumento del arrastre en satélites de órbita baja y necesidad de correcciones por problemas de orientación.

Navegación y comunicaciones

Pueden registrarse problemas intermitentes en la navegación satelital, en la navegación por radio de baja frecuencia y en la radio HF.