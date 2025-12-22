Al pensar en los temas que más captaron la atención de la audiencia argentina en los últimos siete días, Google Trends, la plataforma gratuita de Google que mide el interés sobre cualquier término en tiempo real, nos revela los temas que dominaron la conversación digital.

Los datos del buscador más utilizado en Argentina reflejan una agenda dividida. Por un lado, la salud de Christian Petersen tras su internación de urgencia; por otro, el fenómeno masivo de Párense de Manos, la gala de boxeo que marcó un hito en el streaming.

Aunque se trata de dos temas que no tienen relación directa entre sí, ambos captaron la curiosidad de los usuarios, quienes volcaron sus dudas en la red para seguir minuto a minuto.

Google Trends no mide la cantidad absoluta de personas que buscaron una noticia, sino la popularidad relativa de una búsqueda.

La salud de Christian Petersen, el tema de la semana

El nombre del chef dominó las tendencias con el término “petersen” en estado de Breakout, un marcador que utiliza la herramienta cuando el interés crece de manera tan drástica que supera el 5.000, y “christian petersen” con un crecimiento del 4.050%.

A pesar de esta explosión inicial, el gráfico de interés a lo largo del tiempo permite poner la noticia en perspectiva:

El pico máximo de búsquedas se produjo el 18 de diciembre, poco después de la 1:00 AM, momento en que la curiosidad de los usuarios alcanzó su punto más alto.

Esto coincide con el momento en que la noticia de su internación se volvió masiva. En ese momento, la curva alcanzó su valor máximo de 100 puntos, reflejando la reacción inmediata de los internautas ante el estado de salud de uno de los cocineros más queridos de la TV.

Con el correr de los días, la curva de búsquedas inició un descenso sostenido. Esta merma en el interés coincide con las últimas noticias sobre su evolución favorable.

Párense de Manos: cuando el ring se muda a Google

En el otro extremo de las tendencias, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez en el estadio de Huracán demostró la capacidad del streaming para capturar el interés masivo.

El término “kick luquitas rodriguez” registró un aumento del 2.150%, mientras que “parense de manos” subió un 1.600%.

A diferencia del caso de Petersen, con este evento el interés se distribuyó en varios momentos clave durante el fin de semana:

Búsqueda de plataformas: el pico de consultas por la plataforma Kick se dio al inicio de la transmisión, lo que muestra a una audiencia que buscaba activamente dónde ver el evento en vivo .

El duelo de fondo: La pelea estelar entre los influencers de fitness Gero Arias y Tomás Mazza fue uno de los puntos más altos de interés, con Arias quedándose con el cinturón en un cierre a pura adrenalina. El triunfo de Pepi Staropoli ante “Maravilla” Martínez y el combate entre Flor Vigna y Mica Viciconte generaron olas de búsqueda una vez finalizadas las peleas, cuando los usuarios ingresaron a Google para confirmar los resultados o ver los momentos destacados (especialmente tras el rápido KO de Goncho Banzas).

Google y el podio del interés masivo

Más allá de la naturaleza de estos eventos o del momento exacto en que ocurrieron, lo que coloca a la salud de Christian Petersen y a Párense de Manos en lo más alto de Google Trends es, sencillamente, la escala de su impacto.

Ambos casos demuestran que, cuando un acontecimiento logra romper la barrera de lo habitual, el buscador registra fielmente lo que moviliza, en este caso, a los argentinos.