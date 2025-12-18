En esta noticia <b>¿Qué se sabe del estado de salud de Christian Petersen?</b>

Este jueves comenzó a surgir con fuerza el rumor de que el estado de salud del afamado chef y empresario, Christian Petersen (56 años), es delicado.

Se encuentra “luchando por su vida”, tras sufrir una descompensación el pasado viernes, en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, reveló la periodista de espectáculos Pía Shaw.

Según se detalló en el magazine Telefé, A la Barbarossa, el chef se habría sufrido una descompensación mientras formaba parte de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, parte del recorrido más habitual de la Patagonia argentina, ubicado en el Parque Nacional Lanín.

Christian Petersen se encuentra internado desde el viernes pasado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

“Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado”, confió la periodista.

Luego, afirmó: “El episodio de salud se produjo cuando Petersen participaba junto a otras personas al ascenso del volcán Lanín. Durante este, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, por lo que le dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata”, precisó la especialista en espectáculo.

Posteriormente, detalló cuáles fueron los pasos que siguieron quienes se encontraban con el cocinero y empresario. “Se montó un operativo y el chef fue descendido de la montaña y trasladado al hospital de Junín de los Andes. Petersen presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardiaca caracterizada por un ritmo irregular, y tras ser estabilizado los profesionales médicos resolvieron su traslado al hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad”, aseguró.

Luego, otro miembro del panel, Analía Franchín, contó pormenores de una comunicación que mantuvo con miembros de la familia.

“No quieren hablar, están esperando el parte de hoy. Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofi”, confió Franchín.

Cabe destacar que Petersen se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la Patagonia, como antesala a los desafíos que tenía planteados para el año próximo, tales como haber adquirido la concesión de un reconocido complejo. Asimismo, su nombre yacía entre los destacados laureados en la grilla 2026 del Canal Gourmet, la señal dedicada a la gastronomía que recientemente celebró sus 25 años de vida.