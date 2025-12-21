Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, internado en grave estado en San Martín de los Andes

En esta noticia ¿Cómo ocurrió el episodio?

Christian Petersen, uno de los chefs más reconocidos del país, está internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. El cocinero sufrió una grave descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, en Neuquén, y su estado es delicado.

¿Qué informó el Ministerio de Salud?

El primer parte médico oficial, difundido por el Ministerio de Salud de Neuquén, confirmó que el cuadro es reservado y que Petersen cursa una falla multiorgánica.

Por esta razón, recibe cuidados de alta complejidad y monitoreo constante. Las autoridades pidieron respetar la privacidad del chef y aclararon que cualquier novedad se comunicará solo por canales oficiales.

Christian Petersen inició el ascenso al Lanín junto a un grupo de excursionistas y guías especializados. La cumbre del volcán se encuentra a 3.747 metros sobre el nivel del mar y exige una preparación física importante.

Según trascendió, el chef no estaba entrenado para la exigencia del recorrido, lo que habría provocado la descompensación.

Los guías actuaron rápido: le dieron los primeros auxilios y organizaron el descenso hasta la base. Allí intervino personal de Gendarmería, que coordinó el traslado al hospital donde permanece internado.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El Ministerio de Salud negó versiones que hablaban de una fibrilación auricular como causa del episodio y remarcó que no habrá información extraoficial. La familia del chef también pidió resguardar su intimidad en este momento crítico.