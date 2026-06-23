La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en Argentina y el mundo. Sin embargo, el reconocido neurólogo Conrado Estol plantea un cambio de paradigma: el secreto de la longevidad no está solo en el gimnasio o en la farmacia, sino en el control del estrés y la salud mental .

Según el especialista, una práctica tan sencilla como meditar 15 minutos, cinco veces por semana, tiene el poder de disminuir la mortalidad cardíaca en un 46%. Esta cifra, que parece salida de un manual de ciencia ficción, tiene un respaldo científico sólido en la conexión mente-cuerpo.

La ciencia detrás del alivio: ¿por qué meditar protege el corazón?

El estrés crónico no es solo una sensación de agobio; es una respuesta biológica que libera cortisol y adrenalina de forma sostenida. Estol advierte que este estado de alerta permanente puede duplicar el riesgo de sufrir un infarto, superando incluso el impacto de episodios de estrés agudo.

La meditación y las técnicas de respiración rítmica actúan como un “freno de mano” para el sistema nervioso simpático. Al reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, se protege la capa interna de las arterias (el endotelio), evitando que se inflamen y se obstruyan.

El “efecto Estol” contra el infarto: por qué meditar 15 minutos puede reducir la mortalidad un 46% (Fuente: Archivo). Magnific

Según la American Heart Association (AHA), la meditación es una intervención de bajo costo que ayuda a mejorar la adherencia a otros tratamientos médicos y reduce los niveles de glucosa en sangre.

Los pilares de la prevención, según Conrado Estol

Para el neurólogo argentino, prevenir un accidente cerebrovascular (ACV) o un ataque al corazón requiere un abordaje multifactorial. Aquí, los puntos clave de su método:

1. El ejercicio no se negocia (aunque sea breve)

Estol derriba el mito de que se necesitan horas en el gimnasio. Si bien recomienda 30 minutos diarios, destaca que incluso pocos minutos de pesas o entrenamiento de alta intensidad generan cambios metabólicos positivos.

El especialista propone el “entrenamiento cognitivo simultáneo”, es decir, estimular el cerebro (escuchando un podcast educativo o aprendiendo algo nuevo) mientras se realiza actividad física para potenciar la regeneración neuronal.

2. Higiene del sueño y ritmo circadiano

Dormir menos de siete horas es un pasaporte a la hipertensión. Estol insiste en mantener horarios regulares. El “jet lag social” (trasnochar los fines de semana y madrugar los lunes) altera el metabolismo y aumenta el riesgo de diabetes.

3. Nutrición: el modelo mediterráneo y la regla del 80%

La dieta mediterránea —rica en aceite de oliva, legumbres, pescado y frutos secos— sigue siendo el estándar de oro.

El consejo clave: adoptar el hábito japonés del Hara Hachi Bu: dejar de comer cuando se siente una saciedad del 80%.

Alerta ultraprocesados: en Argentina, el consumo de alimentos industriales es alarmantemente alto. Estol recuerda que estos productos representan el 60% de la dieta adulta y son los principales responsables de la inflamación sistémica.

(Fuente: Archivo).

El factor olvidado: la salud bucal y el corazón

Uno de los puntos más disruptivos del análisis de Estol es la relación entre la periodontitis y la aterosclerosis.

Las bacterias de las encías inflamadas pueden pasar al torrente sanguíneo, activando procesos inflamatorios que terminan por depositar placas de grasa en las arterias. El uso de hilo dental y la visita al odontólogo no son solo estética; son salud cardiovascular .

Históricamente, la cardiología tuvo un sesgo masculino. Estol enfatiza que las mujeres suelen recibir diagnósticos más tardíos, ya que sus síntomas pueden ser atípicos (fatiga, náuseas, dolor de espalda en lugar del clásico dolor de pecho). El control precoz de la pared arterial es vital para detectar obstrucciones antes de que ocurra un evento fatal.