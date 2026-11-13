Lionel Messi ya no será el 10 de Argentina tras casi 20 años.

La Selección argentina inicia esta noche una etapa sin precedentes tras el retiro definitivo de Lionel Messi del combinado nacional. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay desde las 20:00 en La Bombonera, mientras que el martes 17 cerrará el calendario de 2026 ante Costa Rica en Córdoba. Así, la Albiceleste disputará sus primeros encuentros tras más de 20 años.

En este contexto, la gran incógnita de la previa giraba en torno al futuro de la camiseta número 10. Sin embargo, Scaloni confirmó en conferencia de prensa que ningún futbolista llevará ese dorsal durante esta doble fecha FIFA. De este modo, el número quedará vacante en el vestuario como señal de respeto y cautela tras la salida del máximo referente argentino , pero todavía resta saber quién asumirá ese rol de ahora en adelante.

¿Quién usará la camiseta 10 de la Selección tras el retiro de Messi?

La decisión responde tanto a un gesto simbólico como a una cuestión reglamentaria del fútbol internacional. Como los partidos ante Uruguay y Costa Rica son amistosos, el cuerpo técnico no está obligado a utilizar la numeración corrida del 1 al 11. Así, el entrenador aseguró que recién designará a un heredero cuando las competencias oficiales exijan completar esa lista.

La última vez que un jugador diferente utilizó la camiseta 10 ocurrió en septiembre de 2025, durante el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella oportunidad, Franco Mastantuono llevó la diez en la derrota por 1 a 0 frente a Ecuador en Guayaquil. Pese a que el juvenil ex River y Real Madrid integra nuevamente la convocatoria, pero no repetirá aquel número en estos compromisos.

La continuidad en la 10 de la Selección todavía es una incógnita que se resolverá en 2027. EFE

De cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en 2027, varios futbolistas aparecen como candidatos para heredar la camiseta. El nombre que reúne mayor consenso es Nico Paz, figura emergente y jugador del Como de Italia, autor de goles en los últimos amistosos del seleccionado que también brilla en Champions y liga italiana.

No obstante, también surgen alternativas consolidadas dentro del plantel como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Thiago Almada, así como Lautaro Martínez, referente histórico del Inter de Milán y capitán con la 10 hace varios años.

Messi marcó la era dorada del ciclo Scaloni y fue el ídolo de una generación entera.

La importancia la 10 de Messi y el legado para los referentes

Scaloni, quien ya renovó su contrato, busca evitar una transición apresurada tras dos décadas en las que esa camiseta estuvo asociado exclusivamente a Messi y antes a Maradona, con las comparaciones y presiones que eso implicó.

De esta manera, el técnico pretende evaluar el rendimiento colectivo del equipo antes de tomar una determinación definitiva. La intención del cuerpo técnico es que el elegido sostenga la camiseta de manera permanente y sin rotaciones constantes .

Las dudas giran en torno al liderazgo y a los nuevos referentes.

Otro factor determinante son los nuevos referentes. Ningún jugador del conjunto nacional pudo jamás hacer frente al liderazgo de Messi, pero en este caso, las anteriores dudas sobre la continuidad del técnico más la AFA en crisis por la situación de su presidente, Chiqui Tapia, llevan a un vacío de poder donde todo se pone en tela de juicio incluso si el equipo quiso ganar la final del mundo contra España.