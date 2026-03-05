Un importante proyecto urbano avanza en el sur del país con el objetivo de transformar uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la región en un nuevo espacio público de escala regional. La iniciativa busca consolidar el entorno de la Laguna Calafate como un parque urbano que combine conservación ambiental, turismo y recreación. La propuesta se encuentra en etapa de anteproyecto y plantea fortalecer el carácter de Área Natural Protegida, al mismo tiempo que promueve su integración con la ciudad y los barrios cercanos. El plan busca mejorar la calidad urbana y recuperar ambientalmente un sector clave de la localidad, mediante una intervención que prioriza el respeto por el paisaje natural. En lugar de una urbanización intensiva, el proyecto propone intervenciones de bajo impacto, que preserven la topografía del terreno, la vegetación autóctona y las visuales abiertas hacia la laguna. De concretarse, el parque se convertirá en un nuevo pulmón verde y un espacio estratégico para el turismo y la vida comunitaria, con áreas pensadas para el encuentro social, el deporte, la cultura y el desarrollo de actividades económicas vinculadas al turismo regional. Uno de los ejes centrales del proyecto será un circuito peatonal y una ciclovía que rodearán completamente la Laguna Calafate. Este recorrido funcionará como el principal conector del parque y permitirá recorrer distintos sectores del predio con vistas al paisaje patagónico. El sendero tendrá características de bajo impacto ambiental, con material natural y un diseño que evite intervenciones urbanas rígidas. Además de mejorar la accesibilidad pública, el circuito incorporará puntos de contemplación del paisaje y miradores naturales, reforzando el vínculo entre la comunidad y el entorno. El anteproyecto prevé distintos sectores con usos complementarios para atraer tanto a residentes como a visitantes. Ubicado cerca del barrio Mallín, incluirá un skatepark, áreas para practicar parkour y amplios espacios verdes para actividades al aire libre. El objetivo es generar un entorno seguro y planificado para jóvenes y familias. Se proyecta un espacio destinado a ferias y mercados de productos regionales, con estructuras livianas y desmontables. La iniciativa busca impulsar la economía local y generar un punto de encuentro para productores y emprendedores. En uno de los extremos del parque se prevé la construcción de un anfiteatro natural al aire libre, aprovechando el desnivel del terreno. Allí podrán realizarse espectáculos, eventos culturales y actividades comunitarias. El proyecto también contempla la puesta en valor del actual refugio-mirador ubicado dentro del área de la laguna, que será destinado a la observación de fauna. Esta actividad tiene un creciente interés turístico, educativo y ambiental. El anteproyecto incluye dos áreas de estacionamiento cercanas a la calle perimetral, pensadas para dar servicio tanto al sector cultural como al área ferial. El diseño seguirá criterios paisajísticos: el trazado será orgánico, adaptado a la topografía del lugar, con superficie de suelo natural consolidado y refuerzo del arbolado con especies nativas. Si el proyecto se concreta, el Parque Urbano Laguna Calafate se convertirá en un espacio clave para el turismo, el ocio y la conservación ambiental en la Patagonia. La iniciativa busca equilibrar el desarrollo urbano con la protección del entorno natural, generando un lugar de encuentro para la comunidad y un nuevo atractivo para quienes visitan la región.