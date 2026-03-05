En los días de calor intenso, el aire acondicionado se vuelve uno de los aliados más importantes para mantener el confort dentro del hogar o en el trabajo. Sin embargo, ese alivio frente a las altas temperaturas también suele venir acompañado de una preocupación frecuente: el aumento del consumo eléctrico. A medida que las olas de calor se vuelven más intensas y prolongadas, el uso de equipos de climatización crece en todo el mundo. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los sistemas de refrigeración y ventilación representaron cerca del 7% del consumo global de electricidad en 2022, lo que refleja el fuerte impacto energético que tiene mantener los ambientes frescos. Frente a este escenario, especialistas en eficiencia energética recomiendan adoptar pequeños hábitos que permiten mejorar el rendimiento del aire acondicionado sin resignar confort. Entre ellos, existe una función del equipo que puede ayudar a enfriar más rápido el ambiente y, al mismo tiempo, reducir el gasto eléctrico. Una de las claves para que el aire acondicionado funcione con mayor eficiencia es activar el modo automático del ventilador (AUTO) antes de comenzar a enfriar el ambiente. Esta opción permite que el equipo regule de manera automática la velocidad del ventilador según la temperatura del ambiente y la potencia de enfriamiento necesaria. De esta forma, el sistema trabaja de manera más equilibrada: al principio puede funcionar con mayor intensidad para bajar la temperatura y luego reduce la velocidad cuando el ambiente ya está fresco. El resultado es doble. Por un lado, el ambiente alcanza la temperatura deseada más rápido; por otro, el equipo evita funcionar al máximo todo el tiempo, lo que ayuda a moderar el consumo eléctrico. Además de utilizar correctamente las funciones del equipo, existen prácticas simples que pueden mejorar notablemente la eficiencia de la climatización dentro de la casa. Una de las recomendaciones más importantes es evitar que el sol caliente directamente el interior de la vivienda. Para lograrlo, se aconseja bajar persianas o cerrar cortinas durante las horas de mayor radiación solar, especialmente entre el mediodía y la tarde. Al limitar la entrada de calor, la temperatura interior se mantiene más baja durante más tiempo. Esto permite que el aire acondicionado trabaje con menor esfuerzo y retrasa la necesidad de encenderlo o de utilizar niveles de enfriamiento más intensos. También influye la configuración del termostato. El Departamento de Energía de Estados Unidos sugiere mantenerlo en una temperatura moderada durante el verano, entre 24 °C y 25 °C cuando hay personas en el ambiente. Mantener una diferencia razonable entre la temperatura exterior y la interior es clave para evitar un gasto excesivo. De hecho, subir un solo grado la temperatura programada puede reducir el consumo de electricidad entre un 3% y un 5%, lo que se traduce en un menor impacto en la factura de luz y también en una menor demanda energética.