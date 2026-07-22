Este gremio anunció la medida de fuerza y no se realizarán tareas por 60 horas: cómo afectará.

La Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) anunció un paro de 60 horas que iniciará este miércoles 22 de julio a las 12 con una concentración en cada edificio judicial de la provincia de Córdoba .

El mismo concluirá el 24 de julio o al cierre del turno donde exista trabajo nocturno.

La AGEPJ confirmó un paro de 60 horas

Las autoridades del gremio explicaron que la medida de fuerza se tomó por reclamo de una recomposición salarial y también por la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria de la Provincia, que implica un recorte salarial sobre los haberes.

Desde AGEPJ indicaron: “Finalizada la feria judicial, las y los trabajadores judiciales volvemos a las medidas de fuerza en defensa de nuestro salario. En cumplimiento del mandato de la Asamblea Extraordinaria, la Comisión Directiva da continuidad al plan de lucha para exigir una recomposición salarial urgente y respuestas concretas a un reclamo que sigue sin resolverse”.

Asimismo, continuaron: “La unidad, la organización y la participación de cada compañero y compañera son fundamentales para sostener el reclamo por la recomposición salarial”.

Cómo afectará a Córdoba el paro de la AGEPJ

Principales afectaciones para la ciudadanía

Paralización de trámites y expedientes: se verán suspendidos o demorados el avance de causas civiles, comerciales, laborales y de familia en los tribunales tanto de Córdoba Capital como del interior provincial.

Unidades Judiciales y trámites contravencionales: Las dependencias administrativas y de atención al público tendrán abandono de tareas a partir del mediodía del miércoles, afectando la recepción presencial de denuncias, certificados y trámites habituales.

La Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial anunció un paro de 60 horas. Instagram 7 @gremiojudicialescordoba

Atención en fiscalías y fueros Penales: se prevén demoras significativas en la tramitación de causas penales, traslados de imputados y pericias judiciales.

Movilizaciones y concentración urbana: El miércoles a las 12:00 hs se realizarán concentraciones, abandono de tareas, “ruidazos” y aplausos en las puertas de cada edificio judicial de la provincia (con foco principal en Tribunales I de la Capital), lo que puede generar congestión vehicular temporaria en zonas aledañas.