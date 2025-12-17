En esta noticia Agenda del Tour de McLaren F1

Tras consagrarse en la Fórmula 1 tanto en el campeonato de equipos como en el de pilotos, con Lando Norris a la cabeza, el equipo McLaren llega con una exhibición especial a la Argentina.

La propuesta acerca a los fanáticos del universo de la categoría máxima del automovilisto la experiencia McLaren Formula 1 Team mediante un auto réplica y múltiples actividades en la ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata.

La acción comenzó el 17 de diciembre en la Casa Central de Banco Nación, en Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde se realizó la presentación oficial del tour y la develación del showcar.

Durante la jornada, los fanáticos pudieron vivir de cerca la experiencia con simuladores de McLaren Formula 1 Team, ambientación especial y espacios de foto junto al auto, dando inicio al recorrido que hará el tour por distintas locaciones, con beneficios especiales para titulares de tarjetas Mastercard Banco Nación.

Agenda del Tour de McLaren F1

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán ver la réplica del bólido de McLaren y utilizar los simuladores en las siguientes ocasiones:

Del 18 al 23 de diciembre: Shopping DOT, Buenos Aires

Del 26 de diciembre al 3 de enero: Paseo Aldrey, Mar del Plata

Lando Norris, piloto de McLaren, se coronó campeón de la Fórmula 1 2025. efe

“Con esta activación queremos seguir conectando a las personas con sus pasiones, en este caso el mundo del automovilismo, y transformar una visita cotidiana al banco o al shopping en un momento inolvidable”, señaló Germán Rosón, Presidente de la división Sur de Latinoamérica en Mastercard.

“Para Banco Nación, esta iniciativa refuerza nuestro objetivo de estar cada vez más cerca de nuestros clientes con propuestas de valor que van más allá de los servicios financieros. Esta acción nos permite reconocer la confianza que depositan en nosotros e invitarlos a vivir una experiencia de primer nivel”, afirmó Gastón Álvarez, Gerente General del Banco Nación.