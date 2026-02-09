El verano no da tregua y las temperaturas máximas superan los 30 grados en gran parte de la Argentina. Es así que muchos hogares recurren a los aires acondicionados para poder enfríar sus casas y soportar así las calurosas tardes. En ese contexto, dos supermercados activaron fuertes descuentos para facilitar la adquisición de estos electrodomésticos. Se trata de Carrefour y Jumbo, que traen ofertas de hasta el 66% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés para facilitar la adquisición de los aparatos. Otra ventaja de los aires acondicionados más modernos es que vienen optimizados para ahorrar energía, con lo que el impacto en las facturas de luz resulta menor. En el sitio web de Carrefour, se pueden ver todas las promociones del supermercado para adquirir los aires acondicionados. En la página oficial se detalla: “Comprá tu aire acondicionado split, portátil o de ventana, con tecnología Inverter, frío/calor y hasta 6450W frío”. El supermercado Jumbo también ofrece descuentos en aires acondicionados durante febrero de 2026. En sus sitio web oficial se pueden ver todas las ofertas.