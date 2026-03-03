El nuevo Hyundai Tucson ya está disponible en el país y se posiciona como uno de los SUV compactos más completos del segmento. Con una propuesta que combina estilo, confort, seguridad y tecnología de última generación, el modelo renueva su apuesta con un diseño vanguardista, múltiples opciones de motorización y una experiencia digital avanzada pensada para el conductor actual. La marca refuerza el carácter versátil del vehículo, preparado tanto para el uso urbano como para la aventura. En ese contexto, se ofrece en España desde 15.804,97 euros. Además, incluye cuatro años de mantenimiento gratuito y compromiso de devolución, ampliando así su atractivo. El Hyundai Tucson presenta una amplia gama de motorizaciones, adaptadas a diferentes estilos de conducción y necesidades de eficiencia: Para quienes buscan una experiencia más dinámica, la versión N Line incorpora un enfoque deportivo. Al activar el modo Sport, el conductor obtiene una respuesta más directa y un mayor control en carretera. El nuevo Tucson eleva su identidad visual con una estética sofisticada y moderna. Entre sus principales características de diseño se destacan: Su diseño ya lo ha convertido en un superventas dentro del segmento de los SUV compactos, gracias a una combinación equilibrada entre robustez y refinamiento. El Hyundai Tucson incorpora un paquete tecnológico avanzado orientado a la conectividad y la asistencia a la conducción: Con esta actualización, el Hyundai Tucson refuerza su posicionamiento como uno de los SUV más tecnológicos y versátiles del mercado, pensado para quienes buscan eficiencia, conectividad y diseño en un mismo vehículo.