Se confirmó oficialmente a la Justicia que los más de cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner están completamente disponibles en sus bóvedas para su eventual decomiso.

El dinero se encuentra embargado bajo custodia judicial desde el año 2016 por orden del juez Julián Ercolini en la causa Hotesur-Los Sauces.

La suma total bajo resguardo se desglose en U$S 4.664.000 hallados en una caja de seguridad, acompañados por U$S 1.032.144 y un saldo residual de $53.280 depositados en dos cajas de ahorro.

El “Plan B” para cubrir el decomiso millonario de Vialidad

El objetivo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) es destinar estos fondos a la ejecución de la condena ordenada en la causa Vialidad, por la cual la expresidenta Cristina Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión .

Dado que ninguno de los condenados abonó voluntariamente la multa impuesta en el plazo de diez días, la Justicia inició el rastreo de activos para intentar solventar un agujero fiscal que, tras ser actualizado por inflación, asciende a $684.990 millones.

Al constatar que la primera tanda compuesta por 111 inmuebles embargados no alcanzaba para cubrir la cifra requerida, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola diseñaron un segundo listado de bienes a decomisar.

Esta nueva nómina ubica a las divisas de Florencia Kirchner como la pieza central del paquete, junto con otras 13 propiedades de la familia y 128 activos pertenecientes a las empresas de Lázaro Báez. Florencia Kirchner fue sobreseída en dicho expediente . Sin embargo, la medida de cautela patrimonial sobre el dinero inmovilizado no fue levantada, manteniéndose bajo tutela del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOF 5) a la espera de la resolución final del proceso de origen.

Disputa de competencia en Comodoro Py

A pesar del informe favorable del banco que guarda los valores, el traspaso del dinero no se concretará de forma inmediata debido a cuestiones procesales.

Si bien Florencia Kirchner fue sobreseída en la causa por presunto lavado de dinero en Hotesur-Los Sauces, las sumas no le fueron restituidas por persistir dudas sobre su origen.

Para que el TOF 2 pueda materializar la transferencia o líquida aplicación de ese dinero al decomiso de la Causa Vialidad, debe requerirse la *desafectación de la medida cautelar* que previamente trabó y mantiene activa el TOF 5 (causa Hotesur-Los Sauces). Por lo tanto, el dinero no ha sido aún liquidado o transferido automáticamente. La petición formal de la Fiscalía existe y el informe bancario acreditó la disponibilidad material de los fondos; no obstante, el decomiso efectivo requiere una resolución previa sobre la superposición de embargos entre ambos Tribunales Orales Federales (TOF 2 y TOF 5).

Actualmente, estos activos continúan bajo la jurisdicción del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), entidad a cargo del inminente juicio contra la exmandataria y Máximo Kirchner por las operaciones hoteleras.

El intento del TOF 2 por tomar posesión de las divisas abre la posibilidad de que el TOF 5 presente objeciones formales para retenerlas en su órbita, lo que anticipa un conflicto de competencias entre ambos tribunales dentro de Comodoro Py.