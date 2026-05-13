A partir del 2026, todos los jóvenes masculinos, ciudadanos estadounidenses o inmigrantes, deberán completar su registro al Sistema de Servicio Selectivo (SSS) para inscribirse en las Fuerzas Armadas. La medida responde a una ley federal que penaliza a quienes no realizan este trámite. De acuerdo con la legislación, deben inscribirse todos los varones de 18 a 25 años. Aquellos que no cumplieron el proceso deben indicar a las autoridades el motivo y cumplir un protocolo particular. La normativa federal establece que todos los hombres que cumplan 18 años durante 2026 deberán completar obligatoriamente el registro ante el Sistema de Servicio Selectivo (SSS). Esto incluye a los nacidos en 2008, tanto ciudadanos estadounidenses como determinados inmigrantes que residan en el país. El Gobierno de Estados Unidos mantiene vigente esta obligación incluso en períodos donde no existe un reclutamiento militar activo. El objetivo del sistema es conservar actualizada una base de datos de posibles incorporaciones para casos de emergencia nacional. La legislación también alcanza a residentes permanentes, refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes que permanezcan dentro del territorio estadounidense. Las autoridades advierten que el trámite debe completarse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. La ley federal contempla distintas sanciones para quienes no se registren en el SSS. Las restricciones pueden afectar tanto beneficios federales como determinados procesos administrativos en Estados Unidos. Entre las principales consecuencias se encuentran las siguientes: Quienes no realizaron el registro dentro del plazo correspondiente deberán explicar formalmente los motivos y seguir un procedimiento especial ante los organismos competentes. El trámite puede realizarse de manera digital a través del SSS o mediante formularios oficiales autorizados por el Gobierno de Estados Unidos. El proceso requiere información básica de identificación y domicilio. Se recomienda completar el registro apenas se cumplen los 18 años para evitar inconvenientes futuros vinculados a beneficios federales o trámites migratorios.