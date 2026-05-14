Las fragatas de la clase Santa María (F-80) son uno de los pilares de la Armada Española desde mediados de los años ochenta, con varias décadas de servicio activo en misiones nacionales e internacionales. Estas unidades han participado en operaciones de defensa antisubmarina, escoltas y presencia estratégica en aguas lejanas, pero su longevidad también plantea desafíos en mantenimiento y operatividad. Ahora, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una inversión de 1.247.500 euros destinada a la modernización de espacios de vida y habitabilidad en estas fragatas veteranas, un paso que afecta directamente a la calidad de vida de las dotaciones e implica una transformación estructural de sus interiores. El proyecto aborda la imperiosa necesidad de modernizar las fragatas F-80, no únicamente en aspectos de mantenimiento, sino también en aquellos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los marinos. La iniciativa es conducida por la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, que ha concedido el primer lote de trabajos a la empresa Reparaciones Generales Navales por un valor de 230,850 euros. Este lote se enfoca en los sollados y camaretas, las zonas donde la tripulación descansa y cohabita durante las prolongadas travesías marítimas. Las reformas no son meramente estéticas, sino que comprenden mejoras estructurales en el mobiliario y el aislamiento, con el objetivo declarado de incrementar el confort, la salubridad y la seguridad pasiva de los espacios habitables a bordo. La fragata F-80 está concebida para llevar a cabo operaciones prolongadas en mar abierto, donde la calidad de los espacios interiores impacta significativamente en el rendimiento físico y psicológico de la dotación, especialmente en misiones que pueden extenderse por semanas o meses. Uno de los aspectos más destacados de la modernización será la renovación integral del mobiliario en las áreas de descanso. Las literas y taquillas antiguas serán reemplazadas por estructuras más robustas, como bloques de literas triples anclados al techo y taquillas de aluminio marino ventilado, diseñadas para resistir las condiciones salinas y la movilidad del buque, lo que disminuirá el desgaste y aumentará la durabilidad. En lo relativo a la iluminación, las fragatas recibirán luces LED de bajo consumo, con paneles integrados en los techos falsos y luces tácticas rojas destinadas a operaciones nocturnas. Estructuralmente, los habitáculos serán revestidos con paneles sándwich certificados que ofrecen resistencia al fuego, así como aislamiento térmico y acústico, lo que no solo incrementa el confort, sino que también mejora la seguridad en situaciones de emergencia. Adicionalmente, se contempla la sustitución de los suelos flotantes por sistemas de pintura de alta resistencia y la implementación de medidas para facilitar la limpieza y el mantenimiento periódico. Estas reformas son el resultado del reconocimiento de que los espacios de convivencia y descanso son fundamentales para la moral y la eficacia de las tripulaciones. El programa no se restringe a las zonas de descanso. Se prevé que también se reformen áreas como espacios de esparcimiento y convivencia, dotándolas de mobiliario moderno y seguro, como sofás con tapicería ignífuga y pantallas inteligentes aseguradas para su uso en navegación. Uno de los desafíos más complejos es la remodelación de las redes de servicios ocultas: las tuberías de agua, el cableado eléctrico y los sistemas de comunicaciones serán revisados y actualizados para asegurar un funcionamiento más fiable y seguro. La coordinación de estas tareas con otros trabajos de mantenimiento resulta fundamental para no interferir en la disponibilidad operativa de los buques. Adicionalmente, se contempla la modernización de otros sectores como aseos, pasillos, lavandería y cocina, con equipamiento sanitario moderno y mejoras estructurales que optimizan el uso del espacio disponible en unidades con décadas de servicio.