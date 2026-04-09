La idea de que una partícula pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, algo que Albert Einstein discutió y cuestionó durante décadas, acaba de recibir un nuevo respaldo científico. Un reciente estudio realizado en Australia logró demostrar este comportamiento en átomos con masa, confirmando uno de los aspectos más extraños de la física cuántica. El hallazgo no solo valida fenómenos que durante años parecían imposibles, sino que también reabre el debate sobre los límites de la realidad tal como la conocemos. Para muchos investigadores, se trata de un avance clave en uno de los campos más complejos de la ciencia y que podría ratificar una de las teorías más importantes de Albert Einstein. Albert Einstein fue uno de los grandes críticos del entrelazamiento cuántico, un fenómeno que implica que dos partículas pueden influirse de forma instantánea sin importar la distancia. A esta idea la definió como una “acción fantasmal a distancia”. Su rechazo no era menor, ya que entraba en conflicto con su propia teoría de la relatividad. Según su visión, nada podía viajar más rápido que la luz, por lo que este tipo de conexión inmediata resultaba difícil de aceptar. Sin embargo, con el paso del tiempo, múltiples experimentos fueron confirmando que este comportamiento es real. El nuevo estudio vuelve a poner sus cuestionamientos en el centro de la escena. Este fenómeno se conoce como superposición cuántica y permite que una partícula exista en múltiples estados o posiciones al mismo tiempo. En otras palabras, un átomo puede seguir diferentes trayectorias de manera simultánea. A esto se suma el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas quedan conectadas incluso a grandes distancias. Cuando una cambia, la otra también lo hace de forma inmediata, sin que exista una señal visible entre ambas. Durante años, estos conceptos fueron difíciles de comprobar en sistemas complejos, motivo por el cual cada avance experimental resulta clave para entender cómo funciona realmente el mundo de los átomos. El estudio fue llevado adelante por investigadores de la Universidad Nacional de Australia, quienes lograron demostrar el entrelazamiento utilizando átomos con masa, algo mucho más complejo que hacerlo con partículas de luz. Para alcanzar este resultado, enfriaron átomos de helio a temperaturas cercanas al cero absoluto, logrando que se comportaran como una única onda cuántica. Luego, hicieron colisionar estas nubes y analizaron sus trayectorias, observando que los átomos no siguieron un único camino, sino varios al mismo tiempo, lo que confirmó la superposición. Además, las mediciones demostraron que estaban entrelazados, validando este fenómeno en condiciones más exigentes. Este avance abre una nueva puerta para estudiar uno de los mayores desafíos de la física moderna: unificar la mecánica cuántica con la gravedad. Hasta ahora, ambas teorías funcionan bien por separado, pero no logran encajar entre sí. Al trabajar con átomos que tienen masa y están sujetos a la gravedad, los científicos pueden empezar a explorar cómo se relacionan estos dos mundos. A largo plazo, este tipo de investigaciones podría acercar a la comunidad científica a la llamada “teoría del todo”, un objetivo que el propio Albert Einstein buscó durante años sin llegar a resolver.