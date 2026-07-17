Albert Einstein, sobre cómo llegar al éxito en la vida: “No intentes convertirte en un hombre de éxito, intenta convertirte en un hombre de valor”.

La frase “No intentes convertirte en un hombre de éxito, intenta convertirte en un hombre de valor”, atribuida a Albert Einstein, es una de las reflexiones más conocidas del físico nacido en Alemania y figura entre las citas cuya autenticidad cuenta con respaldo documental.

Lejos de presentar el éxito como el objetivo principal de la vida, el científico invitó a priorizar los valores personales, la integridad y el aporte a los demás por encima del reconocimiento o los logros materiales.

¿De dónde surge la famosa frase de Albert Einstein?

La cita fue recogida por la revista LIFE en la edición del 2 de mayo de 1955, publicada poco después de la muerte de Einstein. Según los registros, el editor William Miller escuchó estas palabras durante una visita realizada al científico en su casa de Princeton, Nueva Jersey, meses antes de su fallecimiento, ocurrido el 18 de abril de 1955.

En ese encuentro también estuvieron presentes el hijo de Miller, Pat Miller, y el profesor William Hermanns, de la Universidad Estatal de San José. Especialistas dedicados a verificar el origen de citas históricas, como Quote Investigator, consideran que existe evidencia sólida para atribuir esta reflexión a Einstein, ya que quedó registrada en un testimonio publicado poco después de su muerte.

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La versión más difundida en español dice: “No intentes convertirte en un hombre de éxito, intenta convertirte en un hombre de valor”, traducción de la frase en inglés “Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”

¿Qué quiso decir Einstein con esta reflexión?

El sentido de la frase va más allá del éxito profesional o económico. Einstein plantea una diferencia entre quien busca acumular reconocimiento o beneficios personales y quien procura realizar aportes positivos a la sociedad.

En la continuación del pensamiento, el físico contrapone a la persona considerada “exitosa” porque obtiene más de lo que aporta con aquella que genera verdadero valor al ofrecer más de lo que recibe a cambio.

¿Por qué la frase sigue siendo tan citada?

Con el paso del tiempo, esta reflexión se convirtió en una de las más difundidas de Albert Einstein en libros, conferencias y publicaciones sobre desarrollo personal, liderazgo y educación.

Aunque existen pequeñas diferencias entre las distintas traducciones y versiones en inglés que circulan actualmente, el registro publicado por la revista LIFE el 2 de mayo de 1955, dentro del artículo “Death of a Genius”, es considerado la fuente documental más confiable para atribuir esta célebre frase al científico.