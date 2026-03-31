La ciencia vuelve a poner el foco en un hallazgo médico que sacude a la comunidad científica: una zona olvidada del cuerpo —la boca— podría estar detrás del Alzheimer, una enfermedad que hasta ahora se asociaba casi exclusivamente al cerebro. Nuevas investigaciones advierten que procesos inflamatorios en las encías podrían influir directamente en la salud cognitiva. El estudio, publicado en International Journal of Molecular Sciences, analizó a pacientes con Alzheimer y personas sanas y encontró una conexión directa entre la salud bucal, el sistema inmune y el deterioro cognitivo, abriendo una nueva línea de prevención con impacto práctico. Los investigadores detectaron que incluso una inflamación leve de las encías (gingivitis) —que afecta hasta al 90% de los adultos— puede tener efectos sistémicos y alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, lo que a su vez impactaría en el cerebro. A mayor inflamación gingival, peores resultados en pruebas cognitivas como el MMSE. Entre los hallazgos clave del estudio: El mecanismo propuesto sugiere que la inflamación crónica en la boca actúa como una carga constante para el sistema inmune. Con el envejecimiento, esta disfunción facilitaría que células y señales inflamatorias lleguen al cerebro, contribuyendo a procesos neurodegenerativos. Los expertos señalan que, aunque no se trata de una cura, incorporar hábitos básicos como cepillado regular y uso de hilo dental podría tener un impacto más amplio de lo que se creía, posicionando a la salud bucal como un nuevo eje en la prevención del deterioro mental.