En un mundo donde la inmediatez nos obliga a tener respuestas para todo, la capacidad de dudar se volvió un activo escaso. Albert Einstein, el físico que redefinió nuestra comprensión del universo, era un defensor de la flexibilidad mental. Una de sus frases más llamativas, que continúa como guía para líderes y emprendedores, es: Para el científico, operar con una mente cerrada es el equivalente a saltar al vacío sin protección. Por eso, es que muchas personas suelen caer en estas dos aristas: Einstein no llegó a la Teoría de la Relatividad siguiendo el manual de la época. Lo hizo cuestionando lo que todos daban por sentado: la constancia del tiempo y el espacio.