En 1922 y durante un viaje a Japón, Albert Einstein, una de las figuras más emblemáticas de la ciencia escribió una breve reflexión que, con el tiempo, se convertiría en una de las frases más recordadas sobre la felicidad. Décadas más tarde, este papel que reflejaba sus palabras terminaría siendo vendido por miles y miles de dólares. Afirmaba En ese entonces, el físico se encontraba alojado en el Hotel Imperial, de Tokio durante una gira internacional que llevó a cabo luego de haberse convertido en Premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico. La historia cuenta que un mensajero llego a su habitación en ese momento para realizar una entrega y, como Einstein no tenía propina para darle, decidió entregarle dos notas con cortas reflexiones. Al otorgarlas, aseguró que, tal vez, en un futuro, esas palabras podrían llegar a tener más valor que una propina y su visión no fue equivocada, dado que en 2017 fueron subastadas por más de un millón de dólares. Eran dos y ambas tenían una reflexión fiel a su manera de interpretar la vida. La primera es la ya conocida y la segunda afirmaba que “Donde hay voluntad, hay un camino”. Ambas sintetizaban una de sus ideas más defendidas: la felicidad no siempre está ligada al éxito o al reconocimiento, sino más bien a la tranquilidad. Así, sus reflexiones aún populares en la actualidad ratifican que su legado no se limita a grandes avances científicos sino también a sus convicciones sobre la creatividad, la humildad y la felicidad que continúan inspirando a millones.