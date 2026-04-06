Después de más de medio siglo, la humanidad volvió a romper sus propios límites en el espacio profundo. Los tripulantes de la Artemis II establecieron un nuevo récord el pasado lunes: son los seres humanos que más lejos viajaron de nuestro planeta, superando la histórica marca alcanzada por la accidentada misión Apollo 13 en 1970. Este sobrevuelo lunar de seis horas no es solo una cuestión de orgullo y estadísticas; es el paso crítico de la NASA para preparar el terreno antes de volver a dejar huellas en el polo sur del satélite natural. Hasta hoy, el título de “los humanos más alejados de casa” lo ostentaban los tripulantes del Apollo 13. En abril de 1970, debido a una explosión en su tanque de oxígeno, tuvieron que realizar una trayectoria de emergencia que los llevó a 400.171 kilómetros de la Tierra. Según los datos del Centro de Control en Houston, la misión actual superó esa distancia y estiró la marca por más de 6600 kilómetros adicionales. A diferencia de la Apollo 13, que se alejó tanto por una emergencia, Artemis II lo hizo por diseño. La “trayectoria de retorno libre” que usó la Orion aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna para “hacer un ocho” y volver a casa usando el mínimo combustible posible. Antes de alcanzar el punto más alejado, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen recibieron un mensaje que los conmovió. Fue una grabación de Jim Lovell, el comandante de la Apollo 13, realizada apenas dos meses antes de su fallecimiento. “Bienvenidos a mi viejo barrio”, les dijo Lovell. El comandante Wiseman, en un gesto de respeto histórico, llevó consigo un parche de seda de la misión Apollo 8 que perteneció al mismísimo Lovell. “Es un honor tener esto a bordo con nosotros; vamos a tener un gran día”, respondió el comandante mientras mostraba la reliquia ante las cámaras. No es solo un viaje de placer. La tripulación tiene una lista de tareas de observación mientras pasan a unos 6550 kilómetros de la superficie lunar: Si bien este vuelo hasta el momento es de un éxito rotundo, el calendario calendario original de la NASA sufrió modificaciones. El plan actual busca que la misión Artemis III realice una maniobra de acoplamiento en órbita lunar el año próximo, mientras que el esperado descenso de dos astronautas en el suelo lunar quedaría para la misión Artemis IV, proyectada para 2028. Si la cápsula Orion y su escudo térmico resisten el reingreso al Pacífico el próximo viernes, el camino para que una mujer y una persona de color pisen la Luna por primera vez estará finalmente despejado. Como bien dijo el piloto Victor Glover al ver la Tierra como un pequeño oasis en la oscuridad: “Esta es una oportunidad para recordar quiénes somos y que estamos juntos en esto”.