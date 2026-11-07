El “anillo de fuego” se forma cuando la Luna está más alejada de la Tierra y se ve más pequeña que el disco solar. (Imagen ilustrativa)

El sábado 6 de febrero de 2027, un eclipse anular de Sol dibujará en el cielo un espectacular “anillo de fuego” visible desde parte de Sudamérica y África Occidental. Será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año, con una fase anular que podrá rozar los ocho minutos en el punto de máxima duración.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el fenómeno podrá observarse en su fase anular desde Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Además, amplias zonas de Sudamérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico Sur y Atlántico Sur podrán verlo como eclipse parcial.

En cambio, no será visible desde España, aunque los aficionados españoles podrán disfrutar pocos meses después de un eclipse total, el 2 de agosto de 2027.

Qué es un eclipse anular y por qué forma un anillo de fuego

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte del planeta. Siempre ocurre en fase de Luna nueva, aunque no todos los meses, porque la órbita lunar está ligeramente inclinada respecto a la terrestre.

En un eclipse anular, la Luna está en un punto de su órbita más alejado de la Tierra, por lo que se ve algo más pequeña que el disco solar. Por eso no llega a taparlo por completo: en el momento central deja visible un borde brillante alrededor de su silueta. En esta ocasión, cubrirá alrededor del 86% del Sol.

En un eclipse anular, la Luna no llega a cubrir por completo el Sol y deja visible un anillo brillante. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

A diferencia de un eclipse total, el cielo no llega a oscurecerse ni se puede ver la corona solar. Aun así, la imagen del anillo convierte estos eclipses en una cita muy atractiva para la fotografía astronómica.

El recorrido del eclipse: de Sudamérica a la costa africana

La sombra de la Luna empezará su recorrido sobre el Pacífico Sur, alcanzará el sur de Chile por las regiones de Los Lagos y Aysén y cruzará Argentina por Chubut, Río Negro y Buenos Aires. Después pasará por el sureste de Uruguay y seguirá sobre el Atlántico hasta la costa occidental de África, donde se verá al atardecer.

El fenómeno completo durará unas tres horas, desde que la Luna empiece a cubrir el Sol hasta que vuelva a dejarlo despejado. Sin embargo, el anillo solo podrá verse desde una franja relativamente estrecha. Fuera de ella, el eclipse será parcial, con una parte mayor del Sol oculta cuanto más cerca esté el observador de esa franja.

Cuánto durará el anillo de fuego en cada lugar

La fase anular podrá alcanzar una duración máxima de 7 minutos y 53,5 segundos, aunque solo en un punto del océano Atlántico. En tierra firme, la duración variará según la ubicación:

Punta Olleta (Chile): máximo a las 11:52, con un anillo de 7 min 23 s.

Esquel (Argentina): máximo a las 11:56, con 7 min 31 s.

Viedma (Argentina): máximo a las 12:13, con 7 min 9 s.

Mar del Plata (Argentina): máximo a las 12:28, con 7 min 36 s.

Punta del Este (Uruguay): máximo a las 12:38, con 5 min 29 s.

Rocha (Uruguay): máximo a las 12:40, con 5 min 6 s.

Accra (Ghana): máximo a las 17:52, con unos 5 min 30 s.

Lagos (Nigeria): máximo a las 18:52, con 5 min 36 s.

Los horarios corresponden a la hora local del máximo en cada lugar y pueden variar unos segundos según el cálculo y la ubicación exacta.

El tiempo, clave para elegir dónde verlo

Que el eclipse ocurra en pleno verano austral no garantiza cielos despejados. En la Patagonia chilena, la influencia del Pacífico y el relieve favorecen la nubosidad, mientras que algunas zonas de la Patagonia argentina situadas al este de los Andes suelen ser más secas.

La costa atlántica argentina y uruguaya puede registrar humedad y brumas, y en África occidental la calima y el polvo en suspensión también pueden reducir la visibilidad. Por eso, se recomienda seguir los pronósticos de los días previos y, si es posible, contar con margen para desplazarse dentro de la franja.

Los eclipses solares solo pueden observarse con protección ocular adecuada. (Imagen ilustrativa) Freepik

Cómo observar el eclipse sin dañar la vista

Durante un eclipse anular nunca es seguro mirar el Sol sin protección, ni siquiera cuando se forma el anillo, ya que el disco solar nunca queda completamente cubierto. Las gafas deben usarse en todas las fases del fenómeno y cumplir la norma internacional ISO 12312-2.

Las gafas de sol normales, las radiografías o el papel de celofán no protegen la vista. Tampoco deben usarse prismáticos, telescopios ni cámaras sin un filtro solar específico colocado en la parte delantera.

Como alternativa, se puede seguir el eclipse de forma indirecta, por ejemplo con una caja o un tubo de cartón con un pequeño orificio que proyecte la imagen del Sol sobre un papel.

Los próximos eclipses y desde dónde se podrán ver

El eclipse de febrero no será visible desde España, pero los aficionados españoles tendrán su gran oportunidad pocos meses después. El calendario astronómico de 2027 incluye las siguientes citas:

2 de agosto de 2027, eclipse solar total : podrá verse como eclipse total en el sur de España, el norte de África (incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto), Arabia Saudí y Yemen. Además, se verá como eclipse parcial en la mayor parte de Europa, gran parte de África, Oriente Próximo y el este de Canadá.

Noche del 20 al 21 de febrero de 2027, eclipse lunar penumbral : será visible desde América, Europa, África, Asia, Australia y la Antártida.

Noche del 16 al 17 de agosto de 2027, eclipse lunar penumbral: podrá observarse desde América, la Antártida, África occidental, Nueva Zelanda, parte de Europa occidental y otras regiones.

Con el anillo de fuego en febrero y el eclipse total en agosto, 2027 se perfila como un año especialmente destacado para quienes siguen el cielo.