El vinagre blanco suele utilizarse para limpiar superficies como pisos, cocinas y baños. Sin embargo, también funciona como un aliado a la hora de eliminar manchas y olores en el colchón.

Este método casero se destaca por su bajo costo y su practicidad, aunque es importante aplicarlo con precaución, ya que el exceso de humedad puede afectar los materiales y dificultar el secado.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en el colchón?

El colchón suele acumular olores, polvo y suciedad que no siempre se eliminan con una limpieza básica. Es acá donde aparece el vinagre, un aliado clave que ayuda a mejorar la higiene del dormitorio, prolonga la vida útil del colchón y contribuye a lograr un descanso más profundo y saludable.

Uno de los motivos principales para usar vinagre en esta zona es su capacidad para desinfectar y neutralizar olores. Aunque no elimina las manchas por completo, el vinagre ablanda la suciedad y actúa como un neutralizador natural, ideal para ambientes cerrados o con poca ventilación.

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que le otorga propiedades útiles para determinadas tareas de limpieza.

La evidencia científica indica que el ácido acético, uno de los principales componentes del vinagre, puede tener efectos sobre determinados residuos y microorganismos.

De hecho, la guía de limpieza de colchones de Tuft & Needle contempla el uso de vinagre, bicarbonato o detergentes suaves para tratar determinados derrames y olores.

Rociar vinagre en el colchón: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Cómo aplicarlo correctamente

Para aprovechar sus beneficios, basta con preparar una mezcla simple de vinagre blanco y agua en un pulverizador. Luego, se recomienda rociar la mezcla sobre el colchón, dejar actuar al menos una hora, aspirar o refregar las manchas y dejar secar.

Lo ideal es aplicar la mezcla en ambos lados del colchón y esperar a que seque por completo para volverlo a poner en la cama.

¿Cada cuánto hay que limpiar el colchón?

Mantener el colchón limpio es clave para evitar manchas, ácaros, humedad y desgaste prematuro . Aunque durante mucho tiempo se creyó que no debía tocarse, la realidad es que requiere cuidados periódicos.

Con hábitos simples, como ventilarlo todos los días durante 15 a 20 minutos y cambiar las sábanas una vez por semana, es posible prolongar su vida útil, mejorar la higiene del dormitorio y dormir mucho mejor.

En cuanto a la frecuencia de limpieza, se recomienda aspirar el colchón cada 7 o 15 días para retirar polvo y partículas que favorecen la aparición de ácaros. Además, es importante lavar el protector del colchón cada 15 días o una vez al mes, ya que actúa como primera barrera contra la suciedad.

La Clínica Mayo recomienda lavar semanalmente las sábanas, utilizar fundas protectoras para el colchón y las almohadas y mantener la humedad relativa del hogar por debajo del 50% para ayudar a reducir la presencia de ácaros del polvo. Estas medidas contribuyen a mantener un entorno de descanso más higiénico.

Cuáles son los beneficios del vinagre para la limpieza

La guía Cleaning Healthy, Cleaning Green, de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia, lo identifica como un ácido suave que puede reemplazar algunos productos comerciales en usos específicos.

Entre sus principales ventajas se encuentran: