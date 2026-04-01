El panorama de la defensa militar en América Latina suma un nuevo movimiento con implicaciones regionales. Colombia inició un proceso clave para fortalecer su capacidad aérea en medio de un acercamiento estratégico con Brasil. La decisión se traduce en el avance hacia la adquisición de aeronaves de transporte militar, una medida que responde tanto a necesidades operativas internas como a la consolidación de una alianza militar entre Colombia y Brasil en el ámbito de la defensa. El Gobierno colombiano dio luz verde al inicio del proceso para adquirir dos aviones Embraer C-390 Millennium, una plataforma moderna diseñada para operaciones tácticas y estratégicas. La decisión fue tomada tras directrices presidenciales en un reciente Consejo de Ministros. Este movimiento se enmarca en conversaciones bilaterales con Brasil, país fabricante de la aeronave, y refleja la intención de fortalecer la cooperación en defensa aérea. Además, responde a la necesidad de reemplazar parte de la flota actual, afectada por limitaciones operativas. Actualmente, algunas aeronaves de transporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana presentan restricciones de servicio, lo que ha acelerado la búsqueda de alternativas modernas. Entre las opciones evaluadas también figuran modelos de otros fabricantes, dentro de un proceso que deberá cumplir requisitos técnicos y normativos. El interés por el C-390 no es reciente, pero la decisión oficial marca un punto de avance concreto hacia su posible incorporación. Este paso refuerza la cooperación en defensa aérea en la región y posiciona a ambos países en un escenario de mayor integración militar, en un contexto que sigue siendo observado por actores internacionales.