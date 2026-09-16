Dos jóvenes salteños ganaron el Mundial de Robótica en Corea: fue con un gol del Low Battery Messi en una de las categorías más competitivas.

Dos jóvenes argentinos volvieron a poner a Salta en el mapa mundial de la tecnología. María Virginia Viollaz y Elías Cordero, de 18 años, se consagraron campeones en una de las categorías más exigentes del Mundial de Robótica.

Qué lograron los estudiantes salteños en el Mundial de Robótica

Los dos jóvenes forman parte del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA) de Salta y compitieron en la RoboCup 2026, realizada en Incheon, Corea del Sur.

Su equipo, llamado Low Battery Messi, obtuvo el primer puesto en el Desafío Técnico de la categoría Major Soccer, Small Size League, una de las modalidades más avanzadas del fútbol con robots autónomos.

Dos jóvenes salteños ganaron el Mundial de Robótica en Corea: fue con un gol del Low Battery Messi en una de las categorías más competitivas. Cecilia Budeguer

El desafío consistía en que un robot detecte la pelota mediante visión artificial, interprete la jugada en tiempo real y complete una acción de gol, sin intervención humana.

Se trató de la primera participación argentina en esa categoría específica de la RoboCup, lo que convierte al resultado en un hito para la robótica educativa del país.

Durante la competencia, los estudiantes salteños trabajaron junto a un equipo de la delegación de Estados Unidos, lo que les permitió intercambiar conocimientos con referentes internacionales del fútbol robótico.

Además de Viollaz y Cordero, viajaron a Corea otros tres estudiantes del IITA que compitieron en la categoría Rescue Line, orientada a robots capaces de simular tareas de rescate en terrenos con obstáculos.

“La inteligencia artificial, la programación y la robótica son herramientas extraordinarias. Con esfuerzo y curiosidad se pueden desarrollar proyectos capaces de competir al más alto nivel”, señaló Viollaz tras el triunfo.

Qué es la RoboCup y por qué genera tanto interés

La RoboCup es la competencia de robótica e inteligencia artificial más importante del mundo. Nació en 1997 y reúne cada año a equipos de más de 50 países.

El certamen incluye distintas disciplinas, entre ellas:

Soccer , con robots autónomos que juegan al fútbol sin control remoto.

Rescue , orientada a simulaciones de rescate en zonas de difícil acceso.

RoboCup Home , que evalúa robots pensados para tareas domésticas.

RoboCup Junior, la categoría formativa donde compiten estudiantes secundarios de todo el mundo.

La edición 2026, realizada en Incheon, convocó a miles de competidores de más de 45 países, entre universidades, centros de investigación e institutos educativos.

Para representar a la Argentina, los estudiantes del IITA debieron primero consagrarse campeones nacionales, un paso previo indispensable para acceder a la instancia internacional.

El logro de Viollaz y Cordero ya funciona como estímulo para nuevas generaciones de estudiantes salteños interesados en la programación, la robótica y la inteligencia artificial aplicada.

Cordero coincidió con esa idea al remarcar el valor formativo de la experiencia: “Ojalá este logro motive a más chicos y chicas a acercarse a la robótica y la inteligencia artificial. Participar en competencias internacionales no es un sueño imposible”.

Con la experiencia acumulada en Corea del Sur, ambos ya trabajan en una nueva generación de robots autónomos, con el objetivo de volver a representar a la Argentina en una próxima edición del certamen.

El caso también expone un punto que se repite en estas historias: buena parte del financiamiento para viajar a competencias internacionales depende del esfuerzo de las familias y las instituciones, más que de programas estatales.