Dos hombres encapuchados ingresaron durante la tarde a una casa del barrio Alfar en Mar del Plata. Los delincuentes caminaron en silencio hasta el garaje de la propiedad para llevarse una moto estacionada. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del inmueble.

Los asaltantes vestían ropa oscura y llevaban los rostros cubiertos para evitar ser identificados. El objetivo principal de la maniobra era apoderarse del vehículo sin hacer ruido ni llamar la atención . Así, los delincuentes forzaron el manubrio e intentaron poner en marcha el rodado en pocos segundos.

Un robo que se demoró y llevó a la intervención del perro

El robo se complicó cuando los sospechosos no consiguieron darle arranque al motor del vehículo. La falta de respuesta del vehículo retrasó la huida de los delincuentes en el interior de la finca. En ese momento de tensión, la situación dio un giro inesperado para los ladrones.

Firulay, un perro de gran tamaño y pelaje negro, advirtió la presencia de los desconocidos. El animal detectó el movimiento extraño dentro del garaje y reaccionó de manera inmediata. Su instinto territorial lo llevó a salir al cruce de los intrusos para proteger la casa.

El perro héroe enfrentó a los ladrones y los corrió a toda velocidad por el patio. Ante el repentino ataque del can, los asaltantes abandonaron la motocicleta y corrieron hacia la salida . La ferocidad del animal puso en fuga a los dos sujetos antes de que pudieran concretar el delito.

Un video que se volvió viral

Los delincuentes saltaron hacia la calle y huyeron del lugar con las manos totalmente vacías. La motocicleta permaneció intacta dentro de la propiedad gracias a la valiente intervención del canino. Los dueños de la vivienda descubrieron lo ocurrido al revisar las grabaciones de las cámaras.

El video del intento de robo se difundió rápidamente en las redes sociales durante las últimas horas. Vecinos de la zona mostraron su indignación por la inseguridad que azota al barrio marplatense. Además, los usuarios destacaron la rápida reacción de Firulay para frustrar el hecho delictivo.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires analiza las imágenes para identificar a los fugitivos. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este episodio. Los investigadores continúan con los peritajes correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.